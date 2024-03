¿Renuncia el Papa Francisco? Esto se sabe sobre la supuesta salida del pontífice

La llegada del Papa Francisco estuvo marcada por el hecho histórico e inusual de la renuncia de su predecesor, Benedicto XVI, y ahora, rumores apuntan la posibilidad que esto vuelva a ocurrir.

En una autobiografía, escrita con el periodista italiano Fabio Marchese Ragona, Francisco describe momentos cruciales de su vida y su intersección con sucesos mundiales (la Segunda Guerra Mundial, la dictadura argentina, las intrigas en el Vaticano) y cómo todo esto junto puede afectar sus prioridades como Papa.

¿Qué dijo el Papa Francisco sobre renunciar al papado?

En el libro, el argentino profundiza en muchos aspectos de su vida y su trabajo y hay una parte donde señala algo que ha causado cierta intriga. Y es que, según el pontífice, el papado es un trabajo vitalicio, pero que en el caso de “un grave impedimento físico”, ya ha dejado una carta de renuncia escrita. La misiva además ya está depositada en la Secretaría de Estado del Vaticano.

“Pero esta es una hipótesis remota, porque en verdad no tengo motivos tan serios que me hagan pensar en una renuncia”, escribió, sin embargo. “Algunos a lo largo de los años tal vez hayan esperado que tarde o temprano, acaso después de alguna recuperación, yo hiciera un anuncio de esa clase, pero no hay tal riesgo: gracias al Señor, gozo de buena salud y, si Dios quiere, tengo aún muchos proyectos por realizar”.

Aunque su salud se ha visto bastante afectada en los últimos años, Francisco asegura que no tiene planes de renunciar ni que sus problemas de salud requieran que el lo haga. En un nuevo libro de memorias, dice que tiene aún “muchos proyectos por realizar”.

Francisco, de 87 años, contará muchos detalles de su vida en su biografía “Life: La mia storia nella Storia” (Life: mi historia en la historia), que aparecerá el 19 de marzo, en el 11mo aniversario de su coronación como papa. El vespertino Corriere della Sera publicó extensos pasajes en su edición del jueves.