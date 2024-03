Zapping niega filtración de datos de 100.000 usuarios mientras que Conadecus evalúa acciones colectivas

La empresa Zapping TV negó la filtración de datos de más de 100 mil clientes, la cual se dio a conocer durante esta semana y preocupó a todos los usuarios.

La información fue publicada por Cybernews, quien denunció que los nombres, correos electrónicos, direcciones IP, datos de los dispositivos y algunos datos de pago (fecha de caducidad de la tarjeta, cuatro últimos dígitos de la tarjeta y nombre del titular) habrían sido expuestos por la plataforma durante tres días “dejando a los delincuentes tiempo suficiente para sustraerla de los depósitos públicos”.

Asimismo, aseguraron que “nuestros investigadores estiman que la filtración fue causada por una mala configuración de un servidor”.

¿Qué dijo Zapping?

Por su parte, la empresa compartió un comunicado a través de sus redes sociales afirmando que esta filtración nunca ocurrió: “Zapping Chile y Zapping Brasil NO se han visto afectados en lo absoluto”. Asimismo, “descartamos la filtración de datos sensibles de tarjetas de crédito en todos los mercados donde operamos, es decir, Chile, Perú y Brasil”.

Eso sí, Zapping admitió que “efectivamente, durante la puesta en marcha en Perú ocurrió un leak que expuso información de los intentos de registro a la plataforma durante un lapso de 3 días en el mes de enero. La que no incluye, como ya dijimos, información sensible de tarjetas de crédito. Incluso, dichos datos no son almacenados en nuestras bases de datos”.

“Agradecemos la confianza y apoyo continuo. Entendemos las preocupaciones. Como empresa estamos permanentemente trabajando en la protección de datos y seguridad de nuestros sistemas”.

Finalmente, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) anunció que en estos momentos están evaluando si realizar algún procedimiento.

“De ser necesario, Conadecus tomará acciones colectivas contra la plataforma con fin de indemnizar a los consumidores afectados en todo el país”, anticipó el presidente de la asociación, Hernán Calderón, según consignó BioBio.cl.