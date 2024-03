“Es matonaje”: Gonzalo Ramírez desata su furia contra escoltas de exdirector de la PDI por agresiones a la prensa en Centro de Justicia

Acusando de “matonaje” al grupo de escoltas del exdirector de la PDI en su llegada al Centro de Justicia, el conductor de “Mucho Gusto”, Gonzalo Ramírez, aseguró esta mañana que la agresión de los funcionarios policiales a la prensa apostada en tribunales esperando a Sergio Muñoz es una clara muestra de “la cultura de la impunidad” que gozan los funcionarios públicos.

Visiblemente afectado por las imágenes en que los efectivos de seguridad apartaban con apretones y golpes a los camarógrafos, periodistas y trabajadores de los medios de prensa, Ramírez aseveró que “la culpa no la tiene el chancho, sino de quien le da el afrecho”.

La indignación de Gonzalo Ramírez

“La verdad es que acá, a mí me parece más grave es si son funcionarios activos los que le están prestando la seguridad. La actitud de funcionarios que pertenecerían a una institución. O sea, no pueden actuar de esa manera”, afirmó un molesto Ramírez.

“Si esta cuestión no es matonaje. Se puede hacer de otra forma”, insistió al animador, a esas alturas apoyado en sus dichos por el reportero del matinal de Mega, que fue una de las tantas víctimas de la violenta reacción de los escoltas de Muñoz.

Tanta fue la indignación del periodista, quien no dudó en aseverar que esto “no se trata de una postura en favor del gremio (periodístico)”, sino que de dejar en evidencia el abuso de poder de algunos personajes públicos.

“Ahí vemos en las imágenes, del equipo de Chilevisión, que es bloqueado con mucha violencia”, agregó Ramírez, quien minutos antes había alertado por el violento trato a otros profesionales “de TVN”.

Los reclamos contra Muñoz y la PDI

“Acá hay cosas que están llegando a ser patéticas. Uno, es la manera en que llega al Centro de Justicia y cómo es protegido, me parece que es inaceptable”, reclamó.

“Siempre hay formas de hacer las cosas de manera civilizada, o por último, llega por otro lugar y evita la prensa. Si quería llegar a dar una señal de ‘yo vengo a colaborar, aquí estoy dando la cara’, bueno, aténgase a las consecuencias y responda o párese y de algún tipo de declaración a la prensa”, prosiguió con evidente malestar el animador, quien aseguró que lo de Muñoz es “bien vergonzoso”.

“Bien vergonzoso que el jefe de la inteligencia de la Policía de Investigaciones no sepa si un abogado (Luis Hermosilla, investigado por la justicia) es interviniente o no en una causa. Eso llega a ser patético. ¿Cómo no va a saber eso?”, cerró.