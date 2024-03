Mujer denuncia discriminación en el Censo 2024 por tener hijos adoptivos: “Quedé catalogada como ‘sin hijos’ porque no nacieron de mí”

En una carta dirigida al director de El Mercurio, Monserrat Garachena Viladecás denunció que no fue reconocida como madre en el Censo 2024 debido a que sus hijos son adoptados. “Quedé catalogada como ‘sin hijos’ porque no nacieron de mí”, lamentó la mujer.

Con un tono de indignación y tristeza, comparte: “Soy madre de dos maravillosas mujeres y un encantador hombre, o sea, de tres hijos adoptados. Las niñitas ya nos han bendecido con cinco nietos adorables y así nos transformamos en una gran familia”.

En ese sentido añadió: “tuvimos que sortear los momentos difíciles y a veces dolorosas que estos niños padecen cuando conocen su situación de adopción”.

“Por esto me dirijo a quien corresponda y a todos quienes son padres adoptivos para que sepan que en el Censo 2024 quedé catalogada como ‘sin hijos’ porque no nacieron de mí”, denunció la mujer, para luego asegurar: “estoy indignada y adolorida al constatar que la condición de madre de mis hijos no adoptivos no es reconocida por el Estado de Chile”.

Respuesta del Instituto Nacional de Estadísticas

A raíz de esto, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) se refirió al hecho y explicaron que “uno de los objetivos principales de los censos, son los objetivos demográficos, siendo la medición de fecundidad necesaria para el cumplimiento de estos”.

“La fecundidad de la población es un componente importante para proyectar el crecimiento demográfico”, aseguraron desde la institución. Sin embargo, a pesar de comprender la necesidad de medir la fecundidad, la situación expuesta por Garachena deja de manifiesto que su situación merece un reconocimiento adecuado en el censo.

El INE aclaró que las preguntas 46 y 47 se utilizan para medir la fecundidad, por lo tanto se refieren a los hijos nacidos vivos de la persona encuestada. “En ningún caso buscan medir relaciones de parentesco, siendo la pregunta destinada para esos fines la pregunta de 19, que no hace diferencia alguna entre hijos biológicos o hijos adoptivos”, señalaron.

Por su parte, la pregunta 19 guarda relación con el parentesco que la persona encuestada tiene con el jefe o jefa de hogar, cuyas categorías de respuesta son las siguientes, y no distinguen entre hijos biológicos o adoptivos: hijo/a; hijo/a del cónyuge; conviviente o pareja.