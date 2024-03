Una apuesta deportiva por la innovación, la accesibilidad y la sustentabilidad

Recientemente, Decathlon, marca deportiva multinacional, presentó una evolución tanto en sus objetivos como empresa, su compromiso con el medio ambiente y su nueva imagen de marca. Como parte del lanzamiento, Metro tuvo la oportunidad de platicar con Jimena Almendares, directora digital en Decathlon, sobre la nueva imagen de la empresa global, sus nuevos objetivos y especialmente sobre el uso de la tecnología y sus planes para la región de América Latina.

¿Cómo se siente con esta nueva imagen de Decathlon?

–Es una empresa que siempre ha tenido gran corazón y responsabilidad por desarrollar productos innovadores y también cuidando el medioambiente. Lo único que no habíamos hecho es pasar el tiempo haciendo marketing o publicidad al respecto. Creo que obviamente las personas que viven en Europa y conocen la marca desde jóvenes tienen todo este contexto; sin embargo, como ahora estamos en 70 países, aproximadamente, es importante que hagamos más esfuerzos por comunicar. Es por eso que esta nueva imagen nos permite, no solo que la gente nos conozca mejor, si no que también conozca el corazón de la empresa, que significa que nosotros no vamos a ser una firma de élite, porque, aunque tenemos productos de muy buena calidad, lo que realmente nos interesa es acompañar a los atletas desde el inicio de su vida en el deporte hasta el crecimiento.

¿Qué reacción esperan del público con esta nueva imagen?

–Esperamos que más gente conozca Decathlon. Nosotros lo vemos ahora en México, por la forma en que ha crecido. Ahora las personas saben que es necesario tener productos que sean más económicos y esta nueva imagen nos da la oportunidad de contar esa historia. Lo que espero de todo corazón es que más gente sepa que no tienes que comprar productos que no apoyen la sustentabilidad o que no tengan una buena calidad. Ahora puedes tener productos que realmente fueron concebidos para personas que les interesa hacer deporte y que buscan modelos que cuiden el medio ambiente. Lo que me gusta de esta empresa es que piensa en la gente, en la responsabilidad ambiental y tiene un sistema más 360°, de lo que ves en otras compañías.

¿Nos puede hablar de la apuesta a la accesibilidad, sobre todo en países en desarrollo como los latinoamericanos?

–Lo que estamos desarrollando son diferentes modelos de sustentabilidad que nos permitan tener precios aún más accesibles. Estamos desarrollando diferentes modelos, desde un programa que se llama Pay Back, con el que el cliente nos puede traer un producto usado, nosotros se lo compramos y lo revendemos a un precio más bajo. También manejamos las rentas cortas y a largo plazo. Es un compromiso de no solo vender productos, si no de tener la relación con el cliente para dar servicio, hacer reparaciones y promover la venta de segunda mano. Si nosotros fuéramos una empresa sin alma podríamos decir ‘preferimos vender un producto nuevo’ y creo que muchas marcas hacen eso y lo que nosotros queremos es una relación tanto con la familia como con el atleta.

¿Qué hay con la sustentabilidad?

–Acabamos de lanzar un nuevo sitio en Reino Unido que representa el nuevo concepto de Decathlon en línea y lo que tiene este sitio es que te cuenta la historia de cada producto y puedes ver en línea cuál es su huella de carbono o impacto ambiental. También está el caso de los nuevo tenis que pueden ser reciclados y es un ejemplo de que estamos fabricando productos buenos para el medioambiente a bajo precio. Imagina, un tenis así sería ideal en Latinoamérica, porque es barato y además no contamina. Por eso ahora queremos poner en el centro nuestra nueva intención digital, en la que no solo están los productos innovadores, sino también sustentables. Creemos sobre todo que las nuevas generaciones piensan más en el ambiente y piensan ‘para qué voy a comprar algo barato que va a terminar en la basura, si puedo comprar un producto a buen precio y que sea bueno para el ambiente’, entonces estamos apostando al futuro.

¿Cómo se apoyan en la tecnología para lograr estos objetivos?

–En toda Europa, mi rol en Decathlon es uno de los más vastos que existen, esto porque estoy a cargo de todo la parte digital en toda la empresa. Desde la creación y desarrollo de productos, también decidimos qué se va a producir, cuándo y dónde, para que no haya más gastos. Finalmente, también estamos a cargo de la parte digital en la tienda para saber, por ejemplo, cómo está el stock gracias a la tecnología de la Identificación por Radio Frecuencia (RFID) que nos permite localizar el producto desde que se produce, es almacenado, cuando llega a la tienda y hasta que es adquirido por el cliente. También ofrecemos apps, algunas que incluso ayudan a las personas a entrenar. En resumen, la parte que yo manejo, además de los sistemas de finanzas, es muy grande y nuestro objetivo es uno: ayudar a las personas y a los empleados para que usen la tecnología para avanzar más rápido y tomar mejores decisiones; dos: ofrecerle una mejor experiencia al cliente, y tres: sabiendo que en la relación con un cliente no solo es la parte de comercio, sino también es el cómo los ayudamos a hacer deporte.

¿Cómo ven a Latinoamérica? ¿Qué tan importante es ese mercado para ustedes?

–Latinoamérica es un área de gran oportunidad. Nuestro objetivo es invertir y apostar porque el crecimiento se dé en Latinoamérica y que nuestros productos, tanto con la parte de innovación y de la accesibilidad son idóneos para una región que está haciendo más y más deporte.

“En Decathlon, queremos tener un mayor impacto positivo en los seres humanos, la sociedad y el planeta con el deseo de ‘Mover a la gente a través de las maravillas del deporte’”. — Barbara Martin Coppola, Directora General de Decathlon

Nueva imagen y compromiso con la sustentabilidad

-Desde París, Francia, Decathlon reveló su nuevo propósito: “Mover a las personas a través de las maravillas del deporte”, y la estrategia detrás de esta nueva y ambición de llevar deportes innovadores y sostenibles a todos.

-Como parte de esta evolución, Decathlon está presentando su nueva imagen de marca, que incluye una identidad dinámica y progresista, que va acompañada de un dinámico azul y el nuevo logo “órbita”.

-Decathlon también se ha comprometido a alcanzar el Neto Cero, recortar las emisiones de gases de efecto invernadero hasta dejarlas lo más cerca posible a las emisiones nulas, para 2050.

-La empresa está aumentando la vida útil de los productos y permitiendo a los clientes reutilizar, reparar y reciclar sus productos.

-La cadena de suministro digital de Decathlon ha sido repensada con las mejores herramientas y algoritmos de IA para permitir una previsión precisa, planificación de surtido y parámetros de stock.