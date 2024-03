Nuevo director de la PDI se disculpa tras formalización de Sergio Muñoz: “Son conductas individuales que no tienen cabida en la institución”

“Aprovecho la ocasión de pedir disculpas a los y las ciudadanas, a los y las detectives y a las autoridades”, con estas palabras el recién nombrado nuevo director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, se excusó públicamente por los hechos de corrupción por los que fue formalizado el exjefe de la policía civil, Sergio Muñoz, por los que quedó en prisión preventiva.

Todo esto, luego de llegar hasta el Palacio de La Moneda, donde se reunió con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y las demás autoridades de la cartera, menos de 24 horas después de ser nombrado en el cargo por el Presidente Gabriel Boric, en medio del escándalo por la formalización del exdirector de la PDI.

En ese sentido, al tomar la palabra Eduardo Cerna se disculpó “por la situación que hemos estado viviendo y lo que hemos representado como institución. Son conductas individuales, pero que no tienen cabida en la institución. No las hemos aceptado y no las aceptaremos”.

A lo anterior agregó que “aquí estamos para trabajar, para seguir demostrando que podemos y debemos seguir luchando por un Chile más seguro, donde todas y todos tienen cabida”, dijo el nuevo jefe de la policía civil.

Por su parte, tras la cita la ministra del Interior señaló que en el Ejecutivo tienen la seguridad “de que el director Eduardo Cerna va a tener las condiciones para enfrentar las tareas (de seguridad), para hacerlo sumando detrás suyo a los más de 12 mil hombres y mujeres de la PDI, y hacerlo mano a mano con las otras instituciones que están a cargo de enfrentar el delito y darle seguridad a la población”.

Polémica renuncia de exdirector Sergio Muñoz

Eduardo Cerna asume el cargo en medio del escándalo por la renuncia y posterior formalización del exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, quien es investigado en el marco del denominado “Caso audios”, donde se le acusa de haber filtrado datos e información de carpetas secretas al abogado Luis Hermosilla.

Producto de lo anterior, Muñoz quedó en prisión preventiva, medida cautelar que cumple en la brigada de la PDI ubicada en la comuna de Cerrillos.