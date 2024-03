Se paró y se fue: Alcalde de Antofagasta despertó la indignación de concejales tras abandonar concejo municipal

El alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, está envuelto en una polémica tras la viralización de un video de una sesión del Concejo Municipal. Esto ocurrió este miércoles cuando el jefe comunal se reunió con los concejales de la comuna y la Dirigenta del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación, Ivette Gareca.

Esta reunión se dio en el marco del paro indefinido de docentes de dicha localidad tras el suicidio de la profesora Katherine Yoma, quien se quitó la vida tras sufrir acoso, agresión y amenazas de muerte de parte de una alumna de su colegio y su apoderado.

De acuerdo a lo informado por El Diario de Antofagasta, el alcalde Velásquez estaba con apuro de terminar la reunión debido a una reunión previamente agendada. “Yo tengo un compromiso ahora a las tres de la tarde. Hay seis personas esperándome afuera de mi oficina. Yo no he almorzado. Quizás voy a almorzar como a las ocho de la noche”, lanzó.

Esto dejó sorprendidos a los presentes, y la edil Karina Guzmán (FVRS), lo criticó: “Oiga, da lo mismo su almuerzo. Ubíquese”. El jefe comunal no se quedó callado, y lanzó la siguiente frase: “Pero si usted se comió dos bandejas ya po’, concejala. Obvio que no tiene hambre”. Inmediatamente, el alcalde se paró y se fue.

El breve regreso del alcalde

Ante este abandono del alcalde, el concejal Camilo Kong (CS) señaló que “nuevamente el alcalde se va del Concejo municipal antes de que podamos transmitir lo que la comunidad quiere expresar, a través nuestro. Le ha faltado el respeto a todos y a la comunidad al no quedarse a escuchar lo que nosotros, como representantes de la comunidad y electos popularmente tal como él, queremos expresar”.

La edil que recibió los ataques del alcalde, se descargó y dijo “que la gente sepa que él gana 7 millones de pesos, y no se puede quedar”, ella fue interrumpida por alguien quien le clarificó que gana aún más. “Lo mínimo que puede hacer un alcalde es quedarse”, agregó Guzmán.

“Que la gente sepa que él gana 7 millones de pesos, y no se puede quedar” - Concejala Karina Guzmán (FVRS)

“Está acostumbrado a irse. Todos esos millones se los está ganando con su flojera, con sus memes, con sus funas, haciendo show. Ni siquiera sabíamos del show que iba a hacer, este circo barato. Él se enferma que le digas que gana tantos millones y no hace ni una cuestión”, añadió.

El alcalde Velásquez volvió y reiteró que no ha comido mucho. La dirigenta que estaba presente interpeló al jefe comunal, y le dijo “usted sabe que me miró harto rato fijamente, y eso fue intimidación. Eso también fue violento, es un violencia pasiva que no siempre se logra visibilizar”.

“¿Qué onda señora Ivette?”, preguntó el alcalde extrañado, “no señora Ivette, es que yo no lo he dado la palabra aquí en el concejo municipal, estábamos en puntos varios (...) No va a llegar aquí a insultarme, le pido que se retire”, dijo de manera prepotente. Ella se fue ante esta petición.

De igual forma, los concejales comenzaron a presentar sus puntos varios, pero el jefe comunal insistió en sus compromisos previos y terminó yéndose nuevamente de la reunión, a pesar de que Guzmán estaba pidiendo que se quedara porque no había terminado de hablar y exponer sus puntos.