Alcalde de Antofagasta protagoniza tensa conversación en ‘Mucho Gusto’ e insiste: “Ella (concejala) no tenía su estómago vacío, yo no había comido nada”

El alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, se transformó en un fenómeno viral tras su participación en la última sesión del Concejo Municipal. Se reunió con los concejales de la comuna y la dirigenta del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación, Ivette Gareca.

Esta reunión se dio en el marco del paro indefinido de docentes de dicha localidad tras el suicidio de la profesora Katherine Yoma, quien se quitó la vida tras sufrir acoso, agresión y amenazas de muerte de parte de una alumna de su colegio y su apoderado.

De acuerdo a lo informado por El Diario de Antofagasta, el alcalde Velásquez estaba con apuro de terminar la reunión debido a una reunión previamente agendada. “Yo tengo un compromiso ahora a las tres de la tarde. Hay seis personas esperándome afuera de mi oficina. Yo no he almorzado. Quizás voy a almorzar como a las ocho de la noche”, lanzó.

Esto dejó sorprendidos a los presentes, y la edil Karina Guzmán (FVRS), lo criticó: “Oiga, da lo mismo su almuerzo. Ubíquese”. El jefe comunal no se quedó callado, y lanzó la siguiente frase: “Pero si usted se comió dos bandejas ya po’, concejala. Obvio que no tiene hambre”. Inmediatamente, el alcalde se paró y se fue.

Las disculpas del alcalde y la discusión en ‘Mucho Gusto’

“Quizás no fue la forma de decirlo, de responder”, dijo el alcalde en conversación con el matinal ‘Mucho Gusto’, donde la entrevista pasó por muchos momentos tensos.

A Gonzalo Ramírez le indicó que él puede comer algo en comerciales, por lo que no almorzar no sería un problema mayor para las personas que trabajan en televisión. Lo que sí es para él, ya que el tema de la discusión en el concejo, se dio porque no había comido nada y tenía que atender a seis personas que lo esperaban.

“Me fui, porque tenía que atender a seis personas, me ausenté cinco minutos y volví al concejo, ella no tenía su estómago vacío , yo no había comido nada, después me comí una fruta”, explicó el jefe comunal, insistiendo en el punto de la alimentación.

Consultado de forma insistente por Karen Doggenweiler, de por qué reacciona de esta forma, Velásquez incluso respondió que prefería conversar con el matinal de Canal 13, “me encanta cuando me entrevista Repe y Priscilla, me dejan hablar”.

“Bueno, es que acá tenemos que apretarlo pues alcalde, si es autoridad”, le precisaba Karen.

El alcalde luego precisó que él se sale de sus casillas, porque es permanentemente atacado. “Cuando uno está en un concejo municipal y trabajando, tiene que dedicarse solamente a eso, no como en el concejo, porque estoy dándole espacio a los concejales, muchas veces cuando no escuchan una respuesta que quisieran oír, se enojan, hay agresiones”, puntualizó.

“Si cometí un error, pido disculpa, pero cuando uno viene del mundo independiente, nos atacan, cometí un error, quizás las cosas serían diferentes para mí, si perteneciera a los partidos políticos de los concejales”, sentenció.

Luego de que el canal contactara además a Ivette Gareca, para sumarla a la conversación, el alcalde cortó la comunicación.