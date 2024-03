“La justicia tarda, pero llega”: Alcalde Tomás Vodanovic se refirió a la investigación en contra de Cathy Barriga

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, fue el invitado estrella del último capítulo del estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”. En este espacio se refirió a diversos temas como sus alabadas fotografías sin polera, su “parentesco” con el animador Antonio Vodanovic, su posible llegada a la Moneda, entre otros.

Un evento noticioso que fue conversado en el espacio fue el juicio en contra de Cathy Barriga, la exalcaldesa de Maipú, quien fue formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, junto a otros cinco exfuncionarios, por un desfalco cercano a los 31 mil millones de pesos en el municipio.

Como medida cautelar, la “Robotina” quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Esto a pesar de que se solicitara que ella quedara en prisión preventiva.

La opinión del alcalde Vodanovic

Al ser consultado por el animador Julio César Rodríguez por su opinión acerca de que si él también piensa que ella debió quedar con prisión preventiva como medida cautelar, a lo que el jefe comunal señaló que “evidentemente la envergadura de los delitos cometidos, yo creo que requerían de otra medida cautelar (que el arresto domiciliario)”.

“Estamos todavía en una etapa de investigación, la justicia tarda, pero llega y quiero confiar en eso. Yo hoy día soy alcalde y tengo que hacer mi pega con los pocos recursos que nos dejaron , Hoy día el responsable administrar la comuna soy yo, la justicia tendrá que determinar cuál es la sentencia que corresponde”, agregó.

Sobre la poca cantidad de dinero que dejó la administración de Barriga, el actual alcalde de Maipú afirmó que “tener que recibir una muni con un montón de problemas y necesidades, y de verdad no tener plata para nada. Tuvimos que desvincular a muchas personas, cortar muchos programas, no podíamos tapar un hoyo en la calle o pintar un paso de cebra. No podíamos hacer nada”.

“La gente obviamente quería que se resolvieran los problemas y creían que todo era una excusa. No es una excusa, desde cortar la rama de un árbol hasta pintar un paso de cebra cuesta plata, para qué hablar de cosas más profundas. Cuando no tienes la plata no puedes hacerlo, y no es algo de voluntad”, cerró Tomás Vodanovic.