Así se podrá ver este lunes el eclipse de la Luna de Gusano

El 2024 tendrá varios eclipses solares y lunares, tanto parciales como totales. El primero de ellos será este lunes 25 de marzo y se trata del eclipse lunar conocido como Luna de Gusano.

Un eclipse de luna se produce cuando la Tierra está casi totalmente alineada con el Sol y la Luna. ABC explicó que la luna adquiere un tono que va desde amarillo a rojo, por lo que también se le llama Luna de Sangre.

A este fenómeno también se le conoce como Luna llena de marzo o Superluna, ya que se verá más grande de lo normal. AS refiere que según investigadores, su gran tamaño es debido a que la luna se posicionará del lado opuesto de la Tierra y esto, ocasiona que se vea más grande.

Primero, se observará de forma prenumbral y después parcial. “En el primer caso es cuando precisamente la totalidad de la Luna se ve como consecuencia de su oscuridad y los reflejos que llegan del Sol, mientras que en los eclipses parciales esta condición se da solo en una parte de la Luna”, explicó ABC.

EarthSky indicó que únicamente se verá en el lado nocturno de la Tierra, es decir, en Europa, el norte y el este de Asia, Australia, África, América del Norte y América del Sur.

¿Por qué se le llama Luna de Gusano?

AS explicó que a esta Superluna se le conoce como Luna de Gusano porque este fue el nombre que le dieron las antiguas civilizaciones de Canadá y Estados, debido a que sella el fin del invierno, dando inicio de la primavera, lo que hace que broten los animales de la tierra, como gusanos, larvas, lombrices y escarabajos, además comienza el florecer para la cosecha.

¿A qué hora se verá la Luna de Gusano?

Luna de gusano ¿Qué es, cuándo y dónde ver el primer evento lunar del año? Luna de gusano ¿Qué es, cuándo y dónde ver el primer evento lunar del año? (Matt Cardy/Getty Images)

CNN publicó que en Estados Unidos, la Luna de Gusano se podrá ver en su máximo punto a las 3 am ET, aunque desde las 12:53 am ET el satélite estará casi perfectamente alineada con el Sol y la Tierra, esto hará que “el borde exterior de la sombra de la Tierra, conocido como penumbra, se proyecte sobre el orbe brillante”.

El citado medio indicó que según la Dra. Shannon Schmoll, directora del Planetario Abrams de la Universidad Estatal de Michigan, el mayor punto será a las 3:12 am . ET. El eclipse terminará a las 5:33 am ET.

“Será casi un gradiente de oscurecimiento que se producirá de un lado de la luna al otro. No va a ser un cambio súper dramático en lo que vemos en la Luna, pero si estás sentado mirándolo, es posible que notes algunas ligeras variaciones en el brillo”, expuso Schmoll.

La Voz dice que el punto máximo de La Luna de Gusano se podrá ver en Argentina, Chile, México, Colombia y Perú en los siguientes horarios:

-A las 04:12 en Argentina y Chile.

-A las 02:12 en Colombia y Perú.

-A la 01:12 en México.

-A las 03:12 en Miami y Nueva York.