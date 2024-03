Caso histórico: Trump será el primer ex presidente de EEUU en enfrentar un juicio criminal

El alivio de las primeras horas de la mañana, cuando Donald Trump y su equipo legal fueron notificados de que un tribunal de apelaciones de Nueva York habían rebajado la fianza por fraude civil de 454 a 175 millones de dólares, se diluyó rápidamente cuando en una corte de Manhattan escucharon la decisión por un difícil caso criminal que enfrenta.

El juez Juan M. Merchán determinó que el 15 de abril comenzará el juicio por los cargos en contra de Trump de falsificar registros internos de su empresa con el fin de ocultar pagos realizados a la actriz porno Stormy Daniels por su silencio.

En la fecha dictaminada por Merchán se realizará la selección del jurado.

Trump quería postergar el caso y el juez rechazó los arguentos

Todos los argumentos presentados por la defensa de Trump, encabezada por el abogado Todd Blanche, fueron refutados en duros términos por el juez Merchán.

En un caso, cuestionó la solicitud de la defensa de postergar el juicio para revisar los nuevos documentos del caso: “¿Por qué esperaron hasta dos meses antes del juicio? ¿Por qué no lo hicieron en junio o julio?”, les dijo Merchán.

Pero fue mucho más duro ante las acusaciones de los abogados de Trump que la fiscalía del distrito de Manhattan había incurrido en mala conducta al ocultar evidencia. Merchán dijo que Blanche había presentado muy poca evidencia.

Trump reacciona con dureza y califica de “injusta” la decisión

El ex presidente estuvo presente en la audiencia, aunque no era obligatorio, y tras escuchar la decisión del juez reaccionó con molestia. Según varios medios de comunicación, en uno de los pasillos se le escuchó decir que esto era una “interferencia” en las elección e “intimidación a los votantes”.

Luego en la conferencia de prensa, dijo que la decisión de Marchán era “injusta”.

“No sé cómo se puede hacer que va a estar justo en medio de las elecciones. No es justo, no es justo. No es para nada justo ”, dijo Trump. De todas maneras, el juicio parte el 15 de abril y las elecciones son a comienzos de noviembre.

Pese a sus reclamos, Trump aseguró que “no tendré ningún problema en testificar, no hice nada malo. Esto me podría hacer más popular porque la gente sabe que es un fraude”.

Campaña de Biden califica a Trump de “débil, confundido y cansado”

A su vez, desde la campaña de Joe Biden emitieron un comunicado sobre los casos judiciales que enfrenta el ex presidente (el pago a Stormy Daniel y el fraude civil donde le redujeron la fianza): “Donald Trump es débil y está desesperado, tanto como hombre y candidato presidencial… América merece más que un débil, confundido y cansado Donald Trump” .

El juicio que comienza el 15 de abril será histórico, ya que será el primer caso criminal que enfrenta un ex presidente de Estados Unidos.