“La izquierda pretende...”: Camila Flores se lanza contra Kathy Salosny tras tener intenciones de ser alcaldesa de Algarrobo

Katherine Salosny volvió a ser noticia luego de revelar sus intenciones de postularse como alcaldesa de Algarrobo, esto durante su participación en el programa “Podemos Hablar”. Sin embargo, a Camila Flores no le gustó para nada la noticia y lanzó una particular teoría sobre la decisión de la exrostro de televisión.

Cabe recordar que la comunicadora contó la firme sobre los motivos detrás de esta decisión en el espacio de CHV, en donde aseguró que “era una posibilidad”.

“Es una comuna que tiene un fuerte abandono, es una comuna que la recorro harto en bicicleta, caminando, conversando con la gente y que todo está cerca y que muy rápido conoces a las personas, entonces te enteras de lo que pasa”, sostuvo en el programa.

La reacción de Camila

Por su parte, la diputada de Renovación Nacional no aguantó esta situación y se fue en contra de Salosny por querer entrar al mundo de la política, señalando que la exMucho Gusto no cumple los requisitos para cumplir con este cargo público puesto que no pasa tanto tiempo en el sector.

“Comenzó la época de turismo electoral. La izquierda pretende llevar de candidata alcaldesa a Kathy Salosny por la comuna de Algarrobo. Tener un verdadero arraigo en la comuna, conocer sus dolores y necesidades es esencial. Quién va solo de veraneo no cumple con esos requisitos”, escribió Flores a través de su cuenta de X (exTwitter).

Eso sí, sus palabras causaron ronchas en los usuarios de la red social y varios de los cibernautas salieron en defensa de la comunicadora.

“Que vergüenza me daría ser una autoridad política y no tener la mas mínima idea sobre lo que estoy opinando”; “Ahora bájate del pony, hace muchos años que Kathy viví en Tunquén. Si no sabes dónde queda podrías usar Google Maps y te enteras”; “Ella vive en la comuna! No seas envidiosa”; “Ella es residente hace años y hasta tiene un restorán en Tunquén”, le aclararon los usuarios.