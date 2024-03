Cristián Campos: Juzgado del Crimen acoge denuncia de abuso sexual de Raffaella di Girolamo y declara “admisible” querella en su contra

Este jueves, el 34° Juzgado del Crimen de Santiago resolvió acoger la denuncia por presuntos abusos sexuales infantiles presentada por Raffella di Girolamo en contra del actor Cristián Campos.

La decisión, según pudo averiguar publimetro.cl, fue tomada por el juez Edgardo Gutiérrez, quien resolvió esta jornada dar curso a las diligencias investigativas del caso, y de este modo, a la admisibilidad de la querella presentada por la hija de Claudia di Girolamo en contra del sexagenario actor y expareja de la actriz.

Las diligencias por querella en contra de Campos

La apertura de esta causa llegó acompañada de la decisión del juez Gutiérrez de decretar las diligencias respectivas, aunque ellas serán mantenidas en reserva debido “al secreto del sumario”.

Cabe recordar que a inicios de esta semana la psicóloga de 46 años, con el auspicio de la Fundación para la Confianza, presentaron en los tribunales chilenos una querella en contra de Campos por el presunto delito de “abuso sexual infantil” hacia Di Girolamo.

“Durante su niñez y adolescencia el señor Campos le debía el máximo deber de cuidado, respeto y protección, en su calidad de adulto responsable y garante de sus derechos, sin embargo, utilizó su posición asimétrica para confundir, controlar y cometer abusos en su contra”, expuso la fundación en el comunicado de prensa donde explicaron del caso.

La denuncia fue avalada por la familia de la psicóloga, quienes en un comunicado publicado en redes sociales expusieron que tales hechos fueron conociéndolos en los últimos cuatro años, cuando “Raffaella se sintió realmente preparada para exponer esta delicada situación. Todos le creímos, la contuvimos y la hemos acompañado incondicionalmente desde ese día para lograr sanar y hacer justicia”.

La respuesta de Cristián Campos

Por su parte, y luego de conocer de la querella en su contra, el actor se defendió a través de otro comunicado donde afirmó no haber realizado el abuso sexual en contra de Di Girolamo durante su infancia.

“Nunca jamás en mis sesenta y siete años de vida, he sentido atracción sexual alguna hacia menores de edad. El tema me resulta degradante y repugnante. Durante toda mi vida he sido un buen padre, tío y padrino. He convivido con sobrinas, hijos e hijas de amigos, pololas y parientes, sin que jamás haya existido algún asomo de duda, testimonio o suspicacia respecto a la rectitud de mi conducta con menores”, afirmó.

“Considero que las redes sociales no son la plataforma adecuada para tratar un tema tan delicado. Además, el señor (José Andrés) Murillo (abogado querellante), quien conoce de cerca estos temas (víctima en el caso de abusos sexuales del sacerdote Fernando Karadima), debería mostrar más empatía, delicadeza y respeto, sobre todo teniendo en cuenta que siempre hay familias detrás de estas acusaciones. La Fundación para la Confianza crea desconfianza en mi historia de vida, y de paso, revictimiza a mi mujer, quien sí vivió episodios reales de abuso. Quienes me conocen saben que soy un buen hombre y he hecho siempre un esfuerzo por llevar una vida limpia, lo más empática y amorosa posible”, finalizó.