“Para salvar Santiago de esta cloaca pestilente”: abogado Aldo Duque se lanzará como candidato a alcalde

Aldo Duque vuelve a ser tema en los medios de comunicación, pero esta vez no por defender a los rostros faranduleros, sino porque anunció que irá como candidato a alcalde de Santiago en las próximas elecciones municipales.

El abogado estuvo como invitado en el programa “Sin Filtros”, en donde aseguró estar furioso con la actual situación que enfrenta nuestro país en relación a la delincuencia, sobre todo en la capital.

“¡Chorros! ¡Me aburrieron! Derechamente, les digo a los habitantes que viven en esos 23,2 kilómetros cuadrados (...) que me cansé, estoy hablando de Santiago centro, y formalmente les anuncio que he resuelto iniciar todos los trámites para que mi nombre esté en una papeleta en el mes de octubre de este año”, lanzó.

“¡Vayan juntando paja todos aquellos en la Municipalidad de Santiago! (...) Sin vergüenzas, los pillamos, gracias a los vecinos”, les advirtió a las autoridades, mencionando el escándalo por la Clínica Sierra Bella y otras polémicas de la gestión de la actual jefa comunal, Irací Hassler.

Irá sin respaldo de partido

Si se confirma esta nueva candidatura, Duque sería otro de los nombres que aparecería en la papeleta el próximo 27 de octubre de 2024.

El abogado tendrá que disputar los votos con los candidatos de la derecha, pues dijo que Chile Vamos no quiso respaldar su postulación por lo que irá como independiente, buscando el apoyo de los vecinos de la comuna.

“Nos cansamos los vecinos, y ahí vamos a estar, vamos a darles la batalla. Me lleven o no me lleven mis distinguidos amigos de los partidos políticos.”, comentó sobre esta situación, dando a entender que no le importa tener apoyo de una coalición.

Asimismo, aseguró que buscar “salvar Santiago de esta cloaca pestilente en que lo transformó la administración comunista”.

“Porque Sanntiago necesita un duque, vamos con Duquele”, terminó su monólogo el abogado, dando a conocer su posible eslogan.

Cabe recordar que anteriormente, el profesional figuró como candidato a la Convención Constitucional por Chile Vamos, sin embargo, según su testimonio, fue bajado solamente unas horas antes de inscribirlo.