“Mi viejo me dio la fuerza”: El brutal testimonio de pescador que fue rescatado en Coronel tras estar una semana desaparecido junto a su padre

Durante esta mañana de domingo, las autoridades dieron que a conocer el exitoso rescato de los pescadores, padre e hijo, que se encontraban desaparecidos hace una semana en la Isla Santa María, en la región del Biobío.

Se trata de Diego Cruz (23) y Rodrigo Cruz García (50), quienes estuvieron siete días a la deriva en el mar de Coronel luego de que la lancha en la iban presentara un desperfecto.

En este contexto, es donde el joven dio su testimonio a Meganoticias, en donde reveló que lo primero que hizo tras el rescate fue “darle gracias a Dios que nos mantuvo con vida en el mar y que salimos a salvo, e igual agradecerle a la gente en la isla por sus oraciones, familia, tíos, amigos. En el momento en que nadie nos buscaba, pensábamos que no sobreviviríamos, pero teníamos la fe de que íbamos a salir bien, gracias a Dios”, expresó.

“Los cabros se portaron excelente (los rescatistas), pulento, que les vaya bien en el bacalao... Este es un gran milagro, Dios nos mantuvo con vida, con esperanza”, aseguró el sobreviviente.

La extrema experiencia

Sobre cómo vivió estas difíciles horas, Diego comentó que antes de pisar tierra estaban en un momento crítico mentalmente puesto que intentaban pedir ayuda a gritos y entre ambos tuvieron que idear una extrategia para sobrevivir.

“No aguantábamos un día más (con vida), mi padre me ayudó porque estaba muerto en la proa, veía manantiales con agua corriendo, me quería tirar bajo el bote”, relató.

“Estuvimos cerca de la costa, en Constitución, el viento con vela nos volcaba para adentro, pero después nos volvía a volcar para afuera, así que ahí mantuvimos la fe y gracias a Dios salió todo bien... Mi viejo me dio la fuerza, estaría muerto sin él, lloraba, gritaba, ‘como me vas a dejar solo’ me decía, no lo podía dejar”, agregó el joven de 23 años.

Cabe recordar que los familiares fueron encontraron a eso de las 5:20 de la madrugada a tres millas náuticas de Punta Lobos, en el área de Pichilemu, en la región de O’Higgins, y su evacuación fue coordinada por la Gobernación Marítima de Talcahuano.