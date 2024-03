“No pretendo mezclarlo con el trabajo”: Senador Bianchi reveló su pasatiempo y se luce como tarotista

El senador independiente Karim Bianchi mostró una nueva y desconocida faceta a través de sus redes sociales, y es que no solamente se dedica a la política sino que también tiene un pasatiempo: se dedica a leer el tarot.

Este nuevo rol salió a la luz el pasado 24 de marzo, en donde el parlamentario se atrevió a realizar una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para leer el tarot a sus seguidores y seguidoras. Eso sí, la dinámica fue anunciada previamente a través de la misma plataforma.

Ahora, Bianchi habló sobre este pasatiempo con Las Últimas Noticias, en donde contó que desarrolló la habilidad de leer las cartas hace cinco años atrás, incluso ha tomado cursos en España para interiorizarse más en el tema.

Según las palabras del parlamentario, le llamaba la atención “lo místico de conocer un poco más allá de algo” y por eso comenzó a leer más sobre este tópico, como por el ejemplo: el libro “El tarot de Marsella” de Alejandro Jodorowsky y Marianne Costa.

Sobre las posibles críticas, Bianchi comentó que “algunos pueden hacerlo porque creen que uno tiene que ser monofuncional, pero también está bien mostrar otra faceta. Quizá falta promocionarlo más para entretenerse”.

“Creo que el ser humano es así. Con el tarot se intentan disipar las dudas. El tarot es una guía, no marca un destino”, expresó.

No dejará de lado sus labores

En este sentido, es donde le consultaron sobre el futuro del país a corto plazo, a lo que el senador respondió que “no, y si me lo preguntan, tiendo a no responderlo, porque la idea es que sea algo lúdico y no pretendo mezclarlo con el trabajo”, y que, respecto a las guías el tarot para sus decisiones políticas, pese a que tiene que tomar decisiones, “no podría decir que las tomo en base al tarot, pero sí es una guía”, expresó con sinceridad.

Asimismo, destacó que “si se me caen algunas (cartas), las tengo que leer sí o sí porque algo me quieren decir”, cerró.