“Una delincuente de tomo y lomo”: Neme pide las mayores penas para la mujer que provocó balacera en Lo Valledor

José Antonio Neme realizó esta mañana en “Mucho Gusto” un lapidario comentario en contra de la mujer de 54 años que provocó una balacera luego de ser controlada en el ingreso a Lo Valledor, donde luego de quitarle un arma de fuego a un funcionario de seguridad hirió de bala a tres personas.

El impactante registro fue mostrado en directo por el programa de Mega, donde Neme y Karen Doggenweiler no dudaron en lamentar y criticar a la autora de los disparos, quien fue sindicada por el periodista como una “delincuente” con “historial delictual” y conocimiento en el uso de armas de fuego.

La furia de José Antonio Neme

“Yo no sé a qué nivel de porquería estamos llegando, es una delincuente de tomo y lomo”, dijo Neme, quien insistió en que “esa mujer sabía cómo manejar un arma. Tiene que haber tenido preparación delictual, porque no cualquiera es capaz de hacer esa maniobra”.

“Pegó al menor cinco tiros. Para mí, la tipa es una delincuente con historial. Está bien que se vaya presa”, afirmó el rostro de Mega, quien luego de procesar el impacto de las primeras imágenes de la balacera, intentó realizar un análisis “un poco más tranquilo”.

“Volviendo a la imagen en sí misma, y un poco más tranquilo, porque me impacté y me enrabié igual, probablemente que usted en su casa, porque soy ser humano, me enrabio, me frustro, me da rabia. Me da rabia que a funcionarios de Carabineros, personal que está haciendo su trabajo, los pongan en riesgo delincuentes de esta envergadura, ahora yo me calmo y puedo analizar con un poco menos de pasión”, señaló.

“Tres hombres tratando de inmovilizar a una mujer. Si ustedes cuentan hay tres hombres. Están los funcionarios de Carabineros y el guardia. ¡Tres hombres! La mujer inmovilizada, en una posición de detención, logra sacar el arma, que probablemente estaba con algún tipo de seguro, probablemente, no lo sé, y logra no solamente percutar una bala”, agregó.

“Si ustedes cuentan, yo escucho al menos cuatro tiros. O sea, es una mujer que no era una mujer que no tuviese preparación en las dimensiones del delito. Sabe perfectamente. Tres hombres, poh Karen, tratando de inmovilizar a una persona. Y además, ataca y hiere a un colega nuestro, que no es más ni menos importante que cualquier otra víctima, pero desde este programa le enviamos un gran saludo también, al camarógrafo de Chilevisión, que cuenta con nuestro apoyo y también con nuestra solidaridad”, prosiguió su indignada crítica Neme.

Condena de Neme a balacera

“Es una mujer que intentó ser controlada al ingreso, hoy día comenzaban los controles en Lo Valledor. Se le encuentra un arma cortante, entiendo. Se le lleva detenida, por supuesto, de acuerdo a derecho, la intentan inmovilizar porque se resiste, dos funcionarios de Carabineros más un guardia, y ella hace un acto que requiere preparación. Yo me voy a detener ahí porque ella, si ustedes ven la imagen, saca el arma del funcionario, mira hacia atrás, no es una bala loca. Ella le disparó directamente al funcionario que está atrás, y disparar una pistola de grueso calibre no es simple. No cualquier persona puede hacerlo, menos en condiciones de inmovilidad. Por lo tanto, disparar hacia atrás, mirar tu objetivo, sacar el revolver, estamos hablando de una delincuente, y lo voy a decir con todas sus letras, sin ningún tipo de maquillaje o anestesia. Y si hay personas que les molesta lo que voy a decir, bueno, pueden tirar otras alternativas”, puntualizó.

“Es una delincuente de tomo y lomo. Es una mujer peligrosa, y bien por el control que le hicieron, y bien porque se vaya presa. Porque no es una mujer que iba con un tiptop a cortar una caja. O sea, miren lo que logra hacer en un momento de tensión. Sacar un arma y no solamente dispararla, porque ya, sacó el arma y dio una bala loca, no. ¡Percutó cinco disparos! Y si ustedes se fijan, porque yo soy súper agudo en mirar un poco la secuencia, ella mira hacia atrás y sabe que hay un funcionario atrás. Ella lo sabe”, concluyó.