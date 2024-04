‘American Rust’: El reparto y el equipo hablan de cómo la segunda temporada aumenta las apuestas

Protagonizada por Jeff Daniels como el detective Del Harris y Maura Tierney como Grace Poe, la segunda temporada de ‘American Rust: Broken Justice’ abandona los confines de la ciudad ficticia de Buell, Pensilvania, y se traslada a Pittsburgh para parte del reparto. Y con la primera temporada terminando con una nota intensa, la segunda arranca con la misma intención, y todo empezó en la sala de guionistas.

Para profundizar un poco más en “American Rust”, las estrellas Daniels y Tierney, y los guionistas y productores Dan Futterman y Adam Rapp se sentaron a hablar de lo que hace que esta serie sea tan dinámica, desde el escenario hasta la historia, pasando por todos y cada uno de los personajes.

P: Me encanta que esta serie se desarrolle en un pueblo pequeño, pero demuestra que el hecho de que sea un pueblo pequeño no significa que haya problemas pequeños. ¿Diría que la segunda temporada refuerza esa idea?

Tierney: Me gusta mucho esa frase, es un pueblo pequeño y no tiene por qué tener problemas pequeños, que es una verdad universal. Creo que las cosas se vuelven mucho más complejas para Grace en lo que se refiere a su trabajo, que es diferente al de la fábrica. Y Del va a Pittsburgh, así que ya no es sólo una serie de pueblo.

Daniels: La serie es auténtica... sigo volviendo a esa palabra, pero es auténtica. La primera temporada transcurre en Buell, un pueblecito que ha vivido tiempos mejores, con gente sencilla, gente básica de la que está lleno el centro del país, y sin embargo tienen grandes problemas. Algunos de ellos los crean ellos mismos, pero son seres humanos y cuando las cosas se ponen mal, se ponen muy mal.

Al principio de la segunda temporada, las cosas empeoran, pero al mismo tiempo, uno se siente atraído por estas dos personas, al igual que por Dell y Grace y otros personajes de la serie, para que ganen y consigan lo que quieren. Creo que parte del atractivo reside en que es auténtico. Los problemas son tan grandes que son dramáticos, eso te atrae y puedes relacionarte con estas personas, especialmente si vives entre dos costas. Creo que ese es uno de los ganchos.

P: Adam y Dan, como guionistas y productores de la serie, ¿cuáles son algunas de las dinámicas que han disfrutado viendo desarrollarse a lo largo de las dos temporadas?

Rapp: Una de las cosas que más me atrajo de estos personajes, y a medida que los íbamos desarrollando, fue que no hay demonios, no hay ángeles... Todo el mundo tiene una zona gris. Hay complejidades dentro de todos nosotros, todos somos capaces de grandes cosas y de cosas terribles, y creo que disfrutamos mucho y pusimos mucho rigor en empujar a Del Harris y empujar a Grace y empujar a Steve Park (Rob Yang) y empujar a Billy (Alex Neustaedter) a sus límites para mostrar momentos de gracia y momentos de fracaso y momentos de frustración.

Eso es algo que, como escritor, como alguien que crea personajes e historias, si puedes hacer eso y nosotros podemos aprovecharlo, entonces creo que hemos tenido éxito al intentar ser honestos sobre quiénes somos como seres humanos.

“Los guionistas han hecho un gran trabajo en esta temporada. Necesitábamos la primera temporada para asentarnos, pero la segunda realmente despega” — Jeff Daniels, protagonista de ‘American Rust: Broken Justice’

Futterman: El placer de hacer la segunda temporada fue que pudimos saltar desde donde estábamos en la novela (“American Rust”, de Phillip Meyer) en la primera temporada, y pudimos añadir nuevos personajes a la mezcla. Y así llegamos al personaje de Luna Lauren Velez: ¿qué le hace a Del Harris, que ahora es su socio? ¿Cómo se las arregla para trabajar con ella, (y) también estar en una relación con Grace? ¿Cómo influye el personaje de Kyle Beltran, que trabaja en la policía de Pittsburgh, en el personaje de Jeff y en su viaje?

Se vuelve realmente emocionante cuando tienes estos personajes establecidos y empiezas a poner gente en su camino como ayudantes y bloqueadores. Así que la segunda temporada fue una gran alegría, porque pudimos darlo todo con estos personajes a los que ya habíamos aprendido a querer.

P: ¿Qué destaca específicamente de la segunda temporada de American Rust?

Rapp: Nos encantó la forma en que la primera temporada aumentó el tono, el peligro y el desgaste calórico del final. Daba la sensación de que se aceleraba y eso nos gustó, así que queríamos empezar desde ahí y captar ese tono desde el principio y ver adónde nos llevaba. Ese fue el mandato que nos impusimos.

Cuando creamos la sala de guionistas de la segunda temporada, nos entusiasmaba la idea de cuánta historia podríamos contar y si podríamos mantenerla. Fue muy divertido para mí, porque nunca antes había hecho eso en televisión, nunca antes había escrito ese tipo de televisión. Y dentro de eso, queríamos mantener la riqueza de nuestros personajes, lo que no es fácil de hacer, porque tienes que equilibrar muchas partes rápidas con las almas de los personajes. Pero para mí fue muy divertido.

Futterman: Lo que me encanta de la segunda temporada es todo lo que ha dicho Adam, y también el hecho de que hay una serie de personajes que no son lo que parecen ser.

“Jeff (Daniels) y Julie (Mayorga) son la brújula moral de la serie. Realmente están tratando de hacer lo correcto y todos los demás tienen un poco más sobre la mesa” — Maura Tierney, actriz estadounidense

Hay un desenmascaramiento de algunos personajes que creemos que es sorprendente para el público y para nuestros personajes.

El reto de contar una buena historia consiste en encontrar la forma de hacer que la historia avance. Y cuando tienes a estos grandes actores en una segunda temporada, es un placer tener a algunos de los mejores actores del momento en tu serie de televisión, dedicando su tiempo y dando vida a los personajes. Tuvimos mucha suerte con el casting.

P: Maura y Jeff, ¿qué momentos de la segunda temporada están deseando ver y que vea el público?

Tierney: Yo no participé en ninguna parte de la historia de Pittsburgh y aún no la he visto, así que estoy emocionada por ver esa parte. No tiene nada que ver con Grace, así que será algo nuevo para mí. Estoy emocionado por el viaje de Del, pero también por el personaje de Julie (Mayorga), porque creo que Jeff y Julie son la brújula moral de la serie. Realmente están tratando de hacer lo correcto y todos los demás tienen un poco más sobre la mesa.

Daniels: Sí, llegas a ver las escenas en las que no estabas. Quiero decir, Grace tiene mucho más poder en su mente, fuera de su boca, y no tiene miedo de despejar la mesa y dar la vuelta a una silla y desafiar a toda la sala sin importar cuál sea la sala. Esas escenas son divertidas de ver. También es impredecible, el programa es impredecible, el argumento es impredecible. Lo que ocurre no lo ves venir y es plausible. Los guionistas han hecho un gran trabajo en esta temporada. Necesitábamos la primera temporada para asentarnos, pero la segunda realmente despega”.

La segunda temporada de “American Rust: Broken Justice’ ya está disponible en Prime Video.