Donald Trump reactiva sus ataques y busca utilizar la frase “baño de sangre” en contra de Joe Biden

Después de una campaña congelada por varios días para concentrarse en sus líos judiciales y menos de 24 horas después de pagar 175 millones de dólares de fianza a un tribunal de Nueva York por una causa de fraude, Donald Trump continuó con su despliegue por Estados Unidos en busca de recuperar la presidencia del país.

Trump eligió Michigan para reactivar su campaña, un estado clave, que perdió ante Biden en 2020 por casi 2%, pero que confía en volver a pintar de rojo republicano el 5 de noviembre.

¿Por qué Trump eligió Michigan para hablar de los problemas en la frontera sur de EEUU?

En la localidad de Gran Rapids volvió a confirmar que la inmigración ilegal será el tema de su campaña y, pese a que Michigan está en el extremo norte del país, a 1.800 kms de Texas, atacó a Joe Biden por su vigilancia de la frontera, argumentando que los crímenes han aumentado debido a los inmigrantes ilegales.

Por lo mismo, la elección de Grand Rapids no fue casual, ya que hace una semana fue encontrada muerta Ruby García, de 25 años, y las autoridades locales inculparon a Brandon Ortiz-Vite, inmigrante ilegal oriundo de México y quien había sido deportado hace cuatro años.

Trump dijo que “este monstruo (por Ortiz-Vite) había sido deportado, sacado del país y no hubiera regresado”. Y luego dirigió sus dardos contra el actual presidente de EEUU al señalar que “bajo el mandato del ‘tramposo’ Joe Biden, cualquier estado es un estado frontera, cualquier ciudad es una ciudad frontera, ya Joe Biden trajo la carnicería y el caos y los asesinatos de todo el mundo para lanzarlos a nuestros patios” .

En su discurso, Donald Trump aseguró haber conversado con “parte de la familia” de Ruby García, pero su hermana le dijo al canal WOOD TV-8, señal afiliada de NBC en Grand Rapids, que el ex presidente no habló con la familia y que sus declaraciones fueron “chocantes”.

Los republicanos inscribieron la marca “baño de sangre”

En un largo discurso de 45 minutos, Trump mantuvo sus descalificaciones contra los inmigrantes acusados de crímenes: “Los demócratas dicen, ‘por favor no les digan animales, son humanos’. Y yo dije: no, no son humanos, son animales”.

Luego de ser criticado por decir que si no gana el 5 de noviembre habrá “un baño de sangre”, Trump y sus aliados quieren dar vuelta la mesa acusando a Biden por sus políticas de inmigración y por no fortalecer las fronteras.

“Estoy frente a ustedes para declarar que es el baño de sangre fronterizo de Joe Biden…y eso es lo que es, un baño de sangre”, dijo Trump. Y luego agregó que “intentaron usar ese término de manera incorrecta en contra mío hace dos semanas, pero eso es desinformación. Es un baño de sangre y está destruyendo nuestro país… va a terminar el día que asuma”.

Para hacer más obvio el tono que tomó la campaña de Trump, en su conferencia de prensa habló detrás de un letrero que decía “Paren el Baño de Sangre fronterizo de Biden”.

De hecho, de acuerdo a la información del New York Times, el Comité Nacional del Partido Republicano, que es controlado por Trump, lanzó un sitio web llamado bidenbloodbath.com (“Biden Baño de Sangre”), que acusaría al actual presidente de Estados Unidos de ser responsable de la crisis en la frontera con México y donde supuestamente se busca relacionar a inmigrantes ilegales con algunos crímenes.

El lanzamiento de dicho sitio también fue informado por medios políticos online como Axios y The Hill, pero cuando Metro World News intentó ingresar a esa página web apareció un mensaje de “acceso denegado”.