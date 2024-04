Meteoróloga no deja de narrar en medio del terremoto de 7,5 en Taiwán: “Que le suban el sueldo”

El terremoto más potente desde hace 25 años en Taiwán se hizo sentir este miércoles con una magnitud de 7,5 en la escala de Richter, dejando hasta el momento, al menos nueve muertos, más de 800 heridos y 127 personas atrapadas entre los escombros.

El movimiento telúrico fue a las 7.58 del miércoles con epicentro de profundidad de 15,5 kilómetros a 25 kilómetros al sur-sudeste del centro de Gobierno en el condado de Hualien, una zona rural poco poblada en la costa este de esta isla.

El País reseñó que desde la primera sacudida, el Centro Sismológico de la Administración Meteorológica de Taiwán registra al menos 58 réplicas de entre 6,5 y 7,0.

El terremoto destaca como el más fuerte después del ocurrido en 1999 cuando un sismo causó 2.400 muertos y un promedio de 10.000 heridos.

La meteoróloga que no se rinde ante el terremoto en Taiwán

Por supuesto, el terremoto de este miércoles en Taiwán dejó imágenes que se extienden cada vez más en las redes sociales, donde se observa la caída de edificios, casas inclinadas, deslizamientos de tierra, carros aplastados, se aprecia cómo el agua de piscinas de edificios caen al vacío, y cómo la gente vivió el movimiento telúrico desde el interior de sus casas y sitios de trabajo.

Una de las imágenes más resaltantes, es el video en vivo de una meteoróloga de un canal de noticias, ya que la mujer no deja de narrar en el set, pese al gran movimiento telúrico durante la transmisión.

Que le suban el sueldo a la meteoróloga que no paró de narrar el tiempo que hará durante el fin de semana en Taiwán ni en mitad de un terremoto de magnitud 7,5, por favor os lo pido.pic.twitter.com/6HS8MO0Hjs — Fran Salas (@salasporfavor) April 3, 2024

Cuando empieza el fuerte temblor, la mujer persiste en su narrativa y se sostiene de la pantalla, también se le nota la voz exaltada, pero a pesar de todo sigue narrando. Todo se tambalea a su alrededor, pero ella únicamente se sostiene de la pantalla y de las paredes, manteniendo su labor de informar sobre las condiciones del clima.

La pantalla del canal mostraba la hora: Eran exactamente las 7:58. Cuando todo se calma, ella sigue narrando, dejando el video de su transmisión, como uno de los momentos más destacados durante el terremoto, ya que no sólo muestra la magnitud del terremoto dentro del edificio del canal, sino también la persistencia de la meteoróloga en el cumplimiento de su deber.

“Que le suban el sueldo a la meteoróloga que no paró de narrar el tiempo que hará durante el fin de semana en Taiwán ni en mitad de un terremoto de magnitud 7,5, por favor os lo pido”, escribió el usuario @salasporfavor en la red social X,d donde difundió el video de la mujer narrando.

Los comentarios no faltaron en este red social por la actitud de la meteoróloga: “Admiro que no se haya ido”, “la admiro por el valor de quedarse, “del susto no dejaba de hablar y no pensó en salir corriendo o resguardarse.. Lo que es notorio es la alerta 🚨 de terremoto en la transmisión y lo bien que están sujetadas las lámparas”, “en Japón se toman muy en serio sus trabajos. No por nada son uno de los países con mejor desarrollo”, son algunos comentarios.