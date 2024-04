Vega Monumental de Concepción anunció nuevas medidas de seguridad tras hechos en Lo Valledor: empadronará a sus trabajadores

En medio de la creciente preocupación por la seguridad en los centros de abastecimiento del país, las Empresas Vega Monumental de Concepción han tomado medidas significativas para garantizar la protección de trabajadores y clientes. Esto, tras los recientes hechos ocurridos en Lo Valledor, donde una comerciante ambulante le arrebató un arma a un guardia que la retenía y logró herir a tres personas.

Una de las medidas más destacadas anunciadas por la Vega Monumental es la implementación de un nuevo sistema de empadronamiento para todos los trabajadores del recinto. Aquellos que no puedan proporcionar la documentación necesaria no podrán acceder a trabajar dentro de las instalaciones, lo que refuerza los protocolos de seguridad y control de acceso.

Eliecer González, jefe de Operaciones de Empresas Vega Monumental, aseguró a BiobioChile que “estamos terminando el empadronamiento de los vehículos y continuaremos con el registro de las personas que trabajan en las bodegas y locales”.

“Los arrendatarios tendrán que traernos la nómina de quienes trabajan en sus locales y su correspondiente documentación. Las personas que no tengan documentación o no aparezcan en las listas, no podrán ingresar en horarios nocturnos, que es cuando se realizan las labores de descarga”, sostuvo al medio.

Además, la empresa ha prohibido la circulación de motos dentro del recinto y ha aumentado significativamente la dotación de guardias, que ahora cuenta con más de 70 profesionales certificados. Esta medida, combinada con la incorporación de 200 cámaras de vigilancia para operar las 24 horas del día, ha permitido un seguimiento más efectivo de posibles actividades sospechosas, facilitando la prevención de delitos y proporcionando material para investigaciones posteriores.

Además de estas medidas de seguridad física, la Vega Monumental está profundizando su Plan de Ordenamiento con el objetivo de erradicar el comercio ambulante y los locales de comida rápida fuera de las instalaciones, así como evitar la creación de focos delictuales.

Estas acciones han demostrado ser efectivas, ya que la empresa ha logrado una notable disminución en la tasa de incidencias y delitos en comparación con otros centros de abastecimiento del país. “Mientras que en general en el país aumentan los delitos e incidentes graves, en Empresas Vega Monumental hemos logrado una notable disminución en la tasa de incidencias y delitos. Cifras que respaldan nuestros esfuerzos en seguridad y que han sido reconocidos por las autoridades competentes”, afirmaron desde la empresa en un comunicado oficial.

En palabras de un representante de la empresa, “nuestro objetivo es proporcionar un espacio seguro tanto para los feriantes como para los clientes, y nuestras acciones están encaminadas hacia ese fin”.

Para el futuro, la Vega Monumental tiene previsto reforzar aún más las medidas de seguridad, especialmente en lo que respecta a la identificación de trabajadores en los comercios y los accesos de peaje, así como la instalación de más cámaras de vigilancia en el sector perimetral y la contratación de un mayor número de guardias.