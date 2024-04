Comunidad Palestina de Chile expone en la ONU sobre situación en Gaza

El abogado Diego Khamis Thomas, Director Ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, expuso el día de hoy en un evento organizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su sede en Ginebra, el cual reunió diplomáticos de diversos Estados miembros y a organizaciones de la sociedad civil que se relacionan con la problemática Palestina, donde la actual situación en la Franja de Gaza fue uno de los temas de mayor relevancia.

Khamis hizo hincapié en la necesidad de una estrategia nacional palestina, que actualmente es inexistente, ya que ella es un paso relevante para generar voluntad política en la Comunidad Internacional a fin de que tomen medidas concretas que presionen a Israel a “adaptar su comportamiento a la legalidad internacional”, además manifestó que a pesar de la tragedia, tiene algo de optimismo ante las señales recientes que, aunque las considera insuficientes, representan un cambio positivo a medidas impensables antes de la crisis, especialmente lo visto en Occidente, tanto a nivel de la sociedad civil como de los gobiernos.

En su exposición, Khamis resaltó, “somos orgullosa y legítimamente chilenos, pero tenemos un compromiso y vínculos reales con Palestina” , resaltando que como institución tienen una línea de trabajo profesional y transversal. A la vez, destacó la postura de Estado de Chile respecto al tema palestino, mantenida por todos los gobiernos desde 1947, basada en en el cumplimiento de la legalidad internacional. “En Chile el tema palestino no está marcado por un sector político, no es de izquierdas o de derechas, es una reivindicación basada en los derechos humanos y la legalidad internacional”, usó como ejemplo, la presencia de Boric, Bachelet y el fallecido ex presidente Piñera en un acto de la Comunidad en el Club Palestino, efectuado en diciembre pasado.

Los expositores

Junto a Khamis, asistieron el abogado Andrés Gidi Luege, director de la Comunidad Palestina de Chile, y Pablo Araya Zacarías, único chileno en la red de prestigiosos juristas internacionales, “The Global Legal Alliance for Palestine”.

Durante el evento, los representantes chilenos tuvieron la oportunidad de reunirse con Claudia Fuentes Julio, embajadora de Chile en Ginebra, destacando así la importancia de este encuentro tanto para la Comunidad Palestina de Chile, como para la Comunidad Internacional en general a razón de los eventos de los últimos seis meses.

Esta no es la primera vez que Khamis expone en la ONU; previamente, fue invitado a participar en el foro sobre los 50 años de ocupación de Palestina en 2017, en la sede de Nueva York, en esa instancia participó junto a líderes relevantes, como el ex canciller israelí Shlomo Ben Ami, el difunto secretario general de la OLP y negociador palestino Saeb Erakat o el Secretario General de la Liga Árabe.

La Comunidad Palestina de Chile es el paraguas que aglutina a las instituciones palestinas en el país, representando a la diáspora más numerosas fuera del Medio Oriente, con más de medio millón de chilenos de origen palestino. Este hecho no solo subraya la relevancia de Chile en el contexto de la diáspora palestina, sino también el peso de la Comunidad Palestina de Chile en la discusión y posiciones a nivel global.

La conferencia contó con la participación de embajadores, destacado la exposición de Sudáfrica y prominentes ONG internacionales como Human Rights Watch (HRW), Al-Haq, el Centro para los Derechos Constitucionales de EE.UU., el Centro de Justicia Internacional de Australia, entre otras, evidenciando la amplitud y relevancia que ha retomado el tema palestino luego del 7 de octubre.