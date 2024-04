Dos motochorros asaltan a diputada Maite Orsini en pleno Santiago Centro

La tarde de este jueves, la diputada de la República, Maite Orsini, fue víctima de un inesperado asalto y robo mientras se desplazaba por las calles de Santiago Centro.

Según fuentes preliminares, el desafortunado incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas, en la concurrida intersección de la calle José Miguel de la Barra con Cardenal José María Caro. En un hecho lamentable que fue protagonizado por dos delincuentes motorizados y la parlamentaria

De hecho, Orsini fue sorprendida por la acción de dos motociclistas que portaban bolsos de la aplicación Rappi y de forma sorpresiva le sustrajeron su celular, según acaba de informar BíoBíoChile.

No sufrió lesiones

Según la información la diputada no sufrió lesiones, bloqueó la señal de su celular inmediatamente, solicitando ayuda, y denunció el hecho en la 1ª Comisaría de Santiago Centro.

Además, aseguran que se están realizando todad las diligencias para ver si se puede encontrar testimonios visuales y audiovisuales, como cámaras que pueden haber registrado el robo.

Cabe señalar que la diputada sufrió este ataque en plena vía pública del centro de Santiago, donde recordemos la alcaldesa Irací Hassler no se cerró a la idea de instalar personal militar para controlar la delincuencia.

Sin embargo, la propia parlamentaria Orsini se opuso a esa idea hace un par de semanas: “Personalmente no comparto la idea de enfrentar los problemas de seguridad pública y de crimen organizado con las fuerzas militares. Porque los militares no tienen la formación necesaria para poder combatir el orden público”, explicó en esa oportunidad, asegurando que esa no era la solución para terminar con los problemas de delincuencia.

La noticia sobre Orsini asaltada ya está generando indignación en las redes sociales, donde muchos expresaron solidaridad hacia la parlamentaria y exigencias de mayor seguridad en las calles de la capital. Se espera que las autoridades locales tomen medidas inmediatas para esclarecer este acto delictivo.