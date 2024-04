La insólita respuesta de Claudio Crespo en mea culpa por dejar ciego a Gustavo Gatica: “Debí haber tirado licencia y dejar que quemaran todo”

Un sorpresivo e inesperado mea culpa realizó anoche el exoficial de Carabineros, Claudio Crespo, quien en conversación con el programa “Sin filtros”, aseguró que el día en que disparó los balines que dejaron invidente a Gustavo Gatica debió “haber tirado licencia y dejar que quemaran todo”.

Crespo, investigado por la Fiscalía Metropolitana Norte en una causa por apremios ilegítimos realizados durante una jornada de las manifestaciones del denominado estallido social, sorprendió a los panelistas del espacio político al defender el uso de la escopeta con la que disparó poco “más de 170 veces” para detener a los manifestantes, entre ellos, al estudiante Gustavo Gatica, quien quedó ciego tras recibir las esquirlas de los perdigones disparados por el exfuncionario policial.

Yo soy un usuario de la escopeta, a mí los elementos me los entrega el Estado, son fiscales, me los entregan a través de Carabineros — Claudio Crespo

“¿Cuál es tu autocrítica? Tú disparaste más de 170 veces, se te acusa de haber dejado ciego a una persona, Gustavo Gatica”, le preguntó el publicista Cristian Leporati al excarabinero, a quien le cuestionó por estar explayándose “mucho en torno al entorno”, más que a realizar un mea culpa de sus actos.

Los cuestionamientos de Crespo al estallido social

“Me parece bien, porque hay un entorno de guerra en ese momento complejo. Yo entiendo que las fuerzas de Carabineros no están bien preparadas, que les hace falta, de verdad, un entrenamiento distinto. ¿Pero cuál es tú autocrítica? O sea, disparaste muchas veces, dejaste a una persona ciega, nos has matado a nadie, pero quiero saber cuál es tu punto de vista. Es re fácil echarle la culpa al empedrado. ¿Lo has pensado hartas veces, me imagino?”, le indicó.

Tras ello, el desvinculado carabinero aseguró que en el caso de Gatica “todavía no está comprobado” el que lo haya dejado ciego con los disparos. “Nunca he hablado con él (Gatica), no lo creo necesario porque con mi defensa creemos lo contrario. Lo que nosotros probamos en ese entonces, la escopeta, los balines que fueron después polémica, hasta que se suspendió, no es cierto”, explicó.

Ese día hubo carabineros que dispararon 400 tiros, 300 tiros otros, y yo justifico cada disparo. ¿Sabes porqué? Porque no teníamos otro elemento — Claudio Crespo

“Yo soy un usuario de la escopeta, a mí los elementos me los entrega el Estado, son fiscales, me los entregan a través de Carabineros. Yo ocupo lo que el Estado me entrega, si la munición tenía partículas metálicas o dañaba más de lo que debía haber dañado, ese no es problema mío, es del proveedor y del Estado, en este caso Carabineros. ¿Me entiende?”, agregó.

“Y lo que tú dices, en esos combates urbanos, recuerda que ese día, que fue el 8 de noviembre (de 2019), que fue uno de los días más violentos de Santiago, donde quemaron la Universidad Pedro de Valdivia, la quemaron completa, nosotros no sabíamos si había gente adentro. Fíjate que una vez yo fui al 21 de mayo, cuando se celebraban los dos eventos el mismo día, y quemaron una farmacia y murió un trabajador adentro”, se defendió.

Claudio Crespo. Fuente: Captura de pantalla del programa "Sin filtros", del canal Youtube Sin Flitros TV.

Ante la imposibilidad de conseguir un reconocimiento de Crespo por sus actos en dichas manifestaciones, Leporati volvió a pedirle un mea culpa. “Está bien. ¿Pero cuál es tú autocrítica?”, insistió.

La defensa de Crespo

“Déjame contextualizarlo. Mi autocrítica es que este problema se transformó en algo policial, y tú podrías haberme dicho ‘disparaste mucho’. Ese día hubo carabineros que dispararon 400 tiros, 300 tiros otros, y yo justifico cada disparo. ¿Sabes porqué? Porque no teníamos otro elemento”, señaló Crespo, quien luego reconoció que ese día bien pudo haberse ausentado de sus labores policiales.

“Entonces, cuando tú me preguntas de autocrítica, sabís (sic) que yo la autocrítica que me hago hoy día, porque yo trabajé herido, vendado, me pinchaban en la enfermería pa’ que pudiera soportar el dolor, es que me digo yo me debería haber ido con licencia médica y que quemaran todo eso”, sorprendió.

“Porque yo hice las cosas bien, yo trabajé conforme a lo que los protocolos señalan”, finalizó.