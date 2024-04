“Una especie de caballo de Troya...”: táctica de camuflaje utilizada por la PDI en megaoperativo policial generó burlas en redes sociales

“Como una especie de caballo de Troya entró en la población camuflado...” es parte del relato realizado durante la mañana de este viernes por el periodista del matinal de Mega, “Mucho Gusto”, Roberto Saa, quien daba cuenta de la manera en que los efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) ocultaron los vehículos para entrar a la toma “Nuevo Amenecer” en Cerrillos donde se realizó un megaoperativo en búsqueda de miembros de la banda criminal “Los Trinitarios”.

En su relato, el periodista relata con toda la seriedad del mundo la manera en la que la PDI ocultó los logos de un furgón para ingresar a la toma para que “pasara piola”, algo que no pasó inadvertido por los usuarios de redes sociales, que de inmediato se volcaron a criticar la manera poco elaborada del camuflaje.

“La NASA lo mandó a buscar...”

“Este es un carro de la PDI y tiene tapado con una bolsa negra de basura el letrero de la PDI y arriba las balizas azules también están tapadas, eso muestra la estrategia de sorpresa que se desplegó esta mañana para hacerlo pasar como un furgón cualquiera para pasar “piola” para decirlo e buen chileno, lo tapadron como una estrategia, como una especie de Caballo de Troya y entró a la población camuflado para no levantar suspicacias”, contó Roberto Saa, generando risas y burlas en los internautas.

“¿Aló? NASA, en Chile están pasando cosas expectantes! Podrían venir a buscar gente!”, “Me informan que al que se le ocurrió esa idea, renunció a la PDI porque la NASA lo mandó a buscar”, “Me imagino la idea fue del equipo de inteligencia”, “Inteligencia de la PDI: Si no me muevo no me ven”, “Chile es un meme” y “Tenían que haberle puesto BPI y así piensan que están grabando una novela”, fueron algunos de los comentarios que llenaron la publicación de Meganoticias en Instagram donde daban cuenta del particular camuflaje.

El megaoperativo de la PDI se desarrolló en 17 comunas de la Región Metropolitana y fue calificado por las autoridades como el más importantes de los últimos 10 años, en el que se busca desbaratar a una peligrosa banda de crimen organizado.

Revisa aquí la publicación: