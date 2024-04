Evelyn Matthei se baja de reelección en Providencia y descarta, de momento, ser presidenciable: “En este momento no soy candidata”

Tras varias semanas silente respecto de sus aspiraciones presidenciales, este viernes se informó que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, dará una clara señal de ello al confirmar que no irá a la reelección del municipio del sector oriente de la capital en las próximas elecciones municipales.

El anuncio llegaría esta tarde, durante una actividad programada por la municipalidad en el Café Literario del Parque Balmaceda, hasta donde llegará Matthei para “el lanzamiento del proyecto de recuperación” del recinto, según informó latercera.com.

“De esta manera no repostulará para un tercer periodo en la comuna del sector oriente de Santiago. La decisión se da luego de una serie de señales políticas que marcaron las últimas semanas”, consignó el medio.

La decisión de Evelyn Matthei

Si bien la edil no ha sido específica respecto de su bajada al cargo municipal, este viernes fue el diputado Jorge Alessandri (UDI) quien dio las primeras pistas respecto de la marginación de Matthei de las próximas elecciones municipales.

“Ya es nuestra candidata presidencial (...) me sorprende, además, el conceso que hay en Chile Vamos respecto de su figura”, señaló el parlamentario en El Mercurio, medio donde recalcó la importancia de la figura de la alcaldesa para ser competitivos en las futuras elecciones presidenciales.

Terminará siendo no solo nuestra candidata, sino que de un sector mucho más amplio que Chile Vamos — Jorge Alessandri

“Es una figura que nosotros tenemos que cuidar, que tiene una tremenda trayectoria y experiencia para guiar a Chile en momentos complicados”, señaló.

“Terminará siendo no solo nuestra candidata, sino que de un sector mucho más amplio que Chile Vamos, porque tiene la capacidad de tender puentes hacia el centro y hacia el mundo republicano, si es que no está el candidato de ellos en el voto”, agregó Alessandri, quien de todos modos, no le cerró las puertas a una elección primaria dentro de la coalición.

“Si ayuda a llegar más limpio a la primera vuelta, hay que estar dispuesto; si ayuda a calentar motores para la parlamentaria, hay que estar dispuesto”, puntualizó.