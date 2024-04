“¡Ese segmento de la población merece ser castigada!”: Neme indignado con motociclista que trató de atropellar a carabinero

José Antonio Neme exigió esta mañana las mayores penas de la justicia en contra del motociclista que el sábado pasado intentó atropellar a un efectivo de Carabineros durante un control tránsito en el sector de la avenida Costanera Sur.

Evidente molesto con las imágenes mostradas este lunes en “Mucho Gusto”, donde quedó en evidencia el intento del motorista de atropellar al sargento 1° Julio Villegas Barriga, el conductor del matinal de Mega acusó la falta de respeto de un sector de la población del país a las normativas vigentes y un nulo conocimiento del Estado de Derecho.

La furia de José Antonio Neme

“En Chile, y este es un análisis más profundo, el costo de cometer un delito es muy bajo. ¡Es bajo! Se sale barato de un delito”, inició el periodista.

“Ya sea por los problemas que tenemos en el sistema garantista, ya sea por los problemas de las cárceles, en fin. Cometer un delito de esta envergadura, o sea, intentar atropellar a una persona directamente en su cuerpo, porque no es que esquiva al carabinero, volvamos a ver la imagen, va directo al cuerpo. Para esa persona el costo de cometer ese delito, debería ser su vida, discúlpenme que lo diga. Lo que pasa es que nadie lo dice en televisión. ¡Pero ya!”, exclamó, a esas alturas, un enfurecido Neme.

José Antonio Neme reclamó por el atropello de un motorista a un efectivo de Carabineros. Fuente: Captura de pantalla del programa "Mucho Gusto", de Mega.

Aún impactado porque a su juicio, y luego de ver las imágenes, queda demostrado que el motorista “lo intentó matar (al carabinero)”, el conductor del programa de Mega insistió en su postura de condenar con la mayor de las sanciones a delitos de esta naturaleza.

“Yo digo una cosa: dejémonos de barroquismo legal, por favor. Aquí los abogados me van a matar, pero vamos a la realidad, y todos los barroquistas legales de Twitter me importan un carajo. ¡Me importan un carajo!”, puntualizó.

“El otro día una pistolera en Lo Valledor saca un revólver y percuta ¡cinco tiros! ¡Hiere a tres personas! ¿Dónde está la pistolera hoy día? Probablemente en una suerte de tránsito legal eterno que finalmente la va a tener pistoleando en un mediano plazo. Ahora un tipo le tira encima una moto, para matar a un carabinero. Tenemos el caso de la gata, tenemos el caso de Chillán. O sea, no estamos analizando hechos aislados”, dijo.