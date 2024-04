“La gente no está en la calle”: Amparo Noguera apuntó a la inseguridad como obstáculo para la asistencia al teatro en Chile

En una reciente entrevista con Revista Sarah, la actriz nacional Amparo Noguera habló sobre el teatro en Chile y en ese sentido realizó una reflexión sobre la contingencia nacional. En específico, la intérprete aseguró que “la gente no está en la calle”, principalmente por miedo a sufrir un acto delictivo, lo que ha afectado significativamente al teatro.

La actriz fue consultada por Revista Sarah sobre la “falta de teatro” en Chile, a lo que Noguera respondió categórica: “Hay una responsabilidad compartida”. En ese sentido sostuvo que, por una parte está “la comodidad del público, que no quiere ver cosas que los puedan remover a pensar, o una suerte de idealización que se tiene del teatro, como si hubiera un decálogo para poder comprenderlo y en realidad el teatro es lo que representa en cada uno de forma particular”.

Por otro lado, aseguró que “Chile no es un país que esté relacionado con la cultura inmediata como pasa en otros países en que caminas entre monumentos y te conectas. En México, por ejemplo, tienen un cuento con sus tradiciones, están llenos de historia y no solo en la arquitectura; lo mismo en Buenos Aires, es gente que tiene un teatro al lado desde que ese país existe y Chile no lo tiene”.

Continuando con esa línea, la intérprete valoró que actualmente existan instituciones y compañías que se esfuerzan por cambiar esa realidad y promover el desarrollo de las artes escénicas, entre otras. “Me alegra que las salas se estén llenando, ha pasado con el “Santiago a mil”, pero eso debería expandirse a lo largo del año”, sostuvo la actriz, recordada por su personaje de “María Magdalena” en Romané.

“La gente no está en la calle”

Sin embargo, la intérprete continuó señalando los motivos por los que el público chileno es reacio al teatro. “La gente es floja para salir, les da miedo ir al teatro, creen que les van a robar el auto y los teatros no están todos ubicados en Las Condes. Además, no somos un país donde vayas al teatro y a la salida tengas 5 restaurantes para elegir donde ir a comer, hay varios factores que juegan en contra”, aseguró.

Incluso abordó la contingencia nacional, en específico apuntó a la inseguridad que se percibe en el país. “Hoy tú sales a las 10 de la noche y crees que te van a matar y que te van a robar el auto y la gente no está en la calle, y va todo de la mano”, afirmó.

“Entonces, no tenemos esa sensación de entretención completa como ir a ver teatro y luego ir a comer algo rico, eso hoy es impensable y no es culpa de los actores o de la gente de teatro, somos un país que no tiene entretención. ¿Has visto alguna vez una fila afuera del Museo de Bellas Artes? Jamás po, pero los mall están todos llenos”, concluyó la actriz.