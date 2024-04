Asegura ser sobrino de Jorge Pedreros y trabajar en CHV: denuncian a sujeto por reiteradas estafas

Diversas denuncias por estafa recaen sobre Cristian Pedreros, un hombre que asegura trabajar en medios de comunicación y ser sobrino del comediante Jorge Pedreros para obtener la confianza de quienes solicitan sus servicios, para luego convertirse en víctimas.

De acuerdo con los antecedentes, esta persona ha engañado a decenas de emprendedores desde 2016 a la actualidad. Quien se presenta como “asesor” ofrece páginas web, arreglo de cámaras, de videos y muchos otros supuestos servicios.

El joven prpductor musical Benjamín Rocuant denunció que “fui estafado por una suma de 400 mil pesos. Como me di cuenta que era un estafador, me puse a buscar cosas de él y había una (gran) cantidad... decía que trabajaba en CHV, en canales”. La acusación la realizó al matinal “Contigo en la Mañana”, según recoge La Cuarta.

“Él vende páginas web, vende decos, plataformas de ‘streaming’, arregla cámaras y aparte da servicios de videos promocionales, ‘flyers’”, agregó.

En tanto, Carolina Quiñonez señaló que “él se presentó como alguien que apoyaba a emprendedores. Yo en Facebook pongo el nombre y me salen las denuncias”.

De acuerdo al testimonio de esta víctima, Pedreros se haría cargo de perfeccionar su página web. No obstante, la sorpresa fue mayúscula: “Cuando me hace entrega de la página web me doy cuenta que era un desastre. No tenía nada”.

“Da impotencia porque este tipo viene desde 2016 haciendo este tipo de estafas. Engaña a gente con distintos montos y hasta se va a vacacionar con la plata (de sus víctimas)”, lamentó.

Hija de Jorge Pedreros se comunicó con matinal

Un periodista del matinal de CHV acudió a la casa del presunto estafador y pudo hablar brevemente con él. “No, no, no. No voy a decir nada”, se limitó a decir el tipo para luego dar un portazo.

Claudia Pedreros del Río, hija del fallecido actor, se comunicó con “Contigo en la Mañana” y dejó en claro que esa persona no tiene relación alguna con su familia.