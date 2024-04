Hombre muere tras ser baleado durante asalto en La Pintana: Su hija de 9 años presenció el trágico suceso

La noche de este martes un dramático suceso ocurrió en la comuna de La Pintana, cuando un hombre perdió la vida luego de ser víctima de un asalto que culminó en un fatal disparo. La víctima, un ciudadano chileno, transitaba por la zona junto a su hija de apenas nueve años de edad. El hecho ocurrió en la intersección de las calles General Bernardino Parada y José Edwards Bello.

El subprefecto Rodrigo Rodríguez Trujillo, quien se desempeña como jefe interino de la Brigada de Homicidios Sur, entregó los detalles del lamentable suceso: “La víctima llega a este sector junto a una familiar menor de edad y es abordado por un grupo indeterminado de sujetos, quienes inmediatamente proceden a disparar en contra de la víctima, hiriéndolo de gravedad, causándole una lesión mortal en la pierna izquierda, específicamente en el muslo, y que le causa una hemorragia, por lo que fallece en el lugar”.

El motivo detrás del ataque se reveló posteriormente, indicando que la víctima había sido engañada con la falsa promesa de una venta de una casa rodante. Con el dinero en mano para concretar la compra, el hombre se dirigió junto a su hija al lugar acordado, solo para encontrarse con la violencia desatada de los delincuentes que lo esperaban.

A pesar de los esfuerzos de un paramédico que pasaba por la zona y brindó asistencia inmediata, la gravedad de la herida resultó fatal.

Presuntamente, y según declararon testigos, no existe una casa rodante en el sector, por lo que la supuesta venta habría sido un engaño para atraer a la víctima y asaltarlo.

La hija de la víctima, afortunadamente, logró escapar ilesa de la agresión gracias a la intervención de una vecina. Después de presenciar horrorizada el ataque contra su padre, la niña corrió en busca de ayuda por las calles, clamando por auxilio. Fue entonces cuando una vecina, quien se encontraba resguardada tras los disparos, acudió en su auxilio.

“Yo ayudé a la niña. Yo venía a comprar el pan cuando la vi y ella decía ‘¡mi papito, mi papito!’, y yo le dije que su papá estaba bien y me la llevé corriendo a la casa, yo no sabía qué hacer, la tomé de la manito y me la llevé corriendo. Le dije ‘amorcito, yo la voy a acompañar’ y pedí ayuda”, relató la mujer.

En el lugar del crimen, la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros, en colaboración con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), continúan realizando peritajes de evidencia balística, así como muestras hematológicas.