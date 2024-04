Quedó libre: Sujeto atacó con cuchillo a su pareja embarazada en Hospital de Puerto Montt

El domingo 7 de abril, un preocupante incidente sacudió al hospital de Puerto Montt en la región de Los Lagos, cuando un individuo en estado de ebriedad irrumpió en el área de maternidad empuñando un cuchillo. Su objetivo: su pareja, quien se encontraba internada y embarazada.

La fiscal de la zona, Myriam Pérez, detalló que el agresor ingresó bajo circunstancias aún bajo investigación y perpetró un ataque cortando la muñeca de su conviviente, quien ya estaba internada debido a un embarazo de riesgo. El individuo fue detenido por Carabineros en las cercanías del hospital, gracias a la rápida actuación de testigos y guardias de seguridad.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) también tomó conocimiento del caso. Su directora regional, Rosario García-Huidobro, señaló que ofrecen apoyo psico-socio-jurídico a la víctima, quien decidirá si continuará con este acompañamiento. La prioridad es proteger su bienestar y ofrecerle las herramientas necesarias para su recuperación.

Formalizado por delitos menos graves

El agresor fue formalizado por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar. A pesar de esto, fue puesto en libertad, aunque se le impuso la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima, según informó esta tarde Radio ADN.

Un nuevo caso de violencia contra la mujer que no ha pasado desapercibido en las redes sociales, donde no han dejado de criticar la resolución judicial en el que terminó. Por lo mismo, las cibernautas no han dejado de comentar lo “injusto” que les parece.

Este caso resalta la importancia de la atención y prevención de la violencia de género. Si eres víctima o conoces a alguien en esta situación, no dudes en buscar ayuda. Puedes comunicarte al 1455, línea de orientación en casos de violencia contra la mujer, o al 149 de Carabineros. La asistencia y el apoyo están disponibles.