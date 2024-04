¿Se acabó el veroño?: Anuncian chubascos para el fin de semana en la Región Metropolitana

Al parecer los días de calor poco a poco comienzan su retirada. Mañanas frescas y noches más heladas dan cuenta que el otoño comienza su arribo en gloria y majestad, por lo menos, en la Región Metropolitana. Esto, tras la extensión del verano, haciendo conocido el término “veroño”.

Producto de ello es que los expertos meteorólogos anuncian la caída de las primeras gotas del año, precisamente para el fin de semana.

“Los chubascos caerían durante el viernes 12 de abril en zonas de los Andes en la Región Metropolitana y Valparaíso. Hacia el final de la jornada, se podría extender el fenómeno hacia Coquimbo”, indicó el sitio Meteored, consignó La Cuarta.

Si bien, se tratarían de lluvias aisladas en Santiago, en el norte del país podrían haber incluso granizadas y tormentas eléctricas al interior de Calama y Antofagasta.

¿Qué es el veroño?

Según explicó la experta y panelista del matinal Tu Día, Michelle Adams a Publimetro, el término veroño proviene desde España y se comenzó a utilizar en Chile, como una forma de unir las dos estaciones del año, verano y otoño.

“Lo que está ocurriendo es que estamos teniendo uno de los marzos más cálidos de la historia (probablemente el tercero más cálido) y por eso que tenemos temperaturas veraniegas en otoño vamos a seguir así esta semana y probablemente en abril con temperaturas más altas de lo normal”, adelantó semanas atrás a este medio.

De igual forma, esta situación no afectaría a las zonas más al sur de Chile.

“Del Bio Bio hacia el sur el paso de los sistemas frontales es mucho más notorio y ya han estado con lluvias y temperaturas más bajas”, explicó.

Respecto al término coloquial, confesó que no le molesta, puesta que ayuda a crear mayor interés en la gente por conocer sobre los fenómenos climáticos.

“A mí no me molesta el término y me parece que hace que la gente se interese en saber qué significa y saber qué está pasando. No es un término científico, pero hace que estos temas se conversen”, sinceró.