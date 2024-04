“¡Dejémonos de hablar hue***!”: Neme estalla contra régimen de Maduro luego de la risa de uno de los detenidos por crimen de carabinero

José Antonio Neme estalló esta mañana en contra del régimen de Nicolás Maduro en su programa “Mucho Gusto”, luego de la desafiante reacción que tuvo uno de los tres delincuentes venezolanos detenidos por asesinar anoche al teniente de Carabineros, Emanuel Sánchez, en Quinta Normal.

La iracunda reacción de Neme llegó al comentar las risas y mirada desafiante que uno de los ciudadanos venezolanos tuvo con los medios de prensa apostados en la 22° Comisaría de Quinta Normal al ser trasladado del lugar.

La furiosa reacción de José Antonio Neme

“Su actitud es absolutamente coherente con las estupideces que salen del gobierno de Venezuela. O sea, perdón que lo diga, pero hay ahí (...) si hay un gobierno como el venezolano, que niega la existencia del Tren de Aragua, que dice que hay peruanos y chilenos, que abre cárceles. O sea, desde las cúpulas hasta las bases”, inició el animador, a esas alturas ya enardecido con el gesto del detenido y las consecuencias del régimen totalitario del país caribeño.

“A mí no me sorprende la desfachatez de estos personajes, no me sorprende para nada. Yo sé que ustedes sí, que les causó un tremendo impacto, pero a mí no. Es cosa de escuchar cada una de las declaraciones de los ministros de Maduro”, insistió.

¡Tiene a un continente! Perdón que lo diga, más arriba de la corona a un continente con problemas. ¡8 millones de personas migrando por América Latina! — José Antonio Neme

“¿No lo han escuchado, de verdad? Yo sé que hay un tema diplomático, que el presidente, yo estoy con el presidente en haber convocado al embajador Gazmuri, pero los países son lo que son su gente pero también lo que son sus autoridades. Cuando aparece un Diosdado Cabello hablando una serie de estupideces, cosas que no tienen que ver nada con la realidad...”, aseveró.

“¡Tiene a un continente! Perdón que lo diga, más arriba de la corona a un continente con problemas. ¡8 millones de personas migrando por América Latina! ¿No se dan cuenta del daño que le han causado a Perú, a Ecuador, a Colombia? ¡No se hacen responsables absolutamente de nada!”, reclamó airado.

“Yo no me voy a centralizar en este pobre y triste personaje que acabamos de ver ahí, en la imagen. Porque me parece que sería un análisis muy simple. hay un gobierno, que derivó en una dictadura, brutal. Y a mí no me van a venir a contar cuentos porque yo he estado cinco veces en Caracas, he estado con el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), nos fueron a buscar al hotel, nos querían sacar del hotel, sé perfectamente cómo funciona el tema. Y eso sí existe, se lo digo a los ministros de Maduro”, expuso.

“¿Nos olvidamos de Ojeda? Que lo fueron a sacar de su casa. Y después aparece muerto, en un campamento en Maipú. Y ustedes se sorprenden porque un triste, pobre bicharraco, se ríe después de haber matado a una persona, decente, como un carabinero. Entoces, veamos de dónde vienen, y ¡dejémonos de hablar hue***! Porque ese es un sistema que se ha reído de toda América Latina”, afirmó.