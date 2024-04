Prima de carabinero asesinado en Quinta Normal entrega duro testimonio desde el SML: “Sacó un puntaje espectacular en la PSU, iba a estudiar derecho”

Poco a poco se han ido conociendo más antecedentes del asesinato del teniente de Carabineros Emanuel Sánchez Soto de 27 años, quien falleció la noche de este miércoles tras enfrentarse a un grupo de sujetos que realizaban una encerrona en la comuna de Quinta Normal, sumando su nombre a la triste lista de mártires de la institución uniformada.

Durante la jornada de este jueves, Suaesmi Zacconi, prima del teniente fallecido, conversó con el matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, en las afueras del Servicio Médico Legal (SML), donde todavía se encuentra el cuerpo del carabinero, donde entregó un duro testimonio de lo ocurrido.

Prima de carabinero fallecido: “Él iba a estudiar derecho en la U. de Chile”

Así, en el contacto, la joven señaló que Emanuel Sánchez Soto siempre tuvo una vocación de servicio y que por eso ingresó a la escuela de oficiales, pudiendo incluso entrar a estudiar derecho en la Universidad de Chile, ya que tuvo un buen puntaje en la PSU.

“Mi primo sacó un puntaje espectacular en la PSU, iba a estudiar derecho en la Universidad de Chile, iba a seguir la línea del derecho, pero decidió entrar a la escuela de oficiales de Carabineros, siempre tuvo la primera antigüedad, las mejores notas, él siempre fue una persona con vocación de servicio”, dijo.

Suaesmi Zacconi además relató el momento del violento hecho que terminó con la vida de su primo, el que ocurrió cerca del lugar donde vive en Quinta Normal.

“Jamás pensé que era mi primo”

“Jamás pensé que era mi primo, me metí a Sosafe a ver qué estaba pasando y vi fotos de una persona tirada en el suelo, le comentaba a mi marido ‘mira lo que está sucediendo’ y en un chat me aparece el nombre del carabinero fallecido, fue terrible, fue muy doloroso, no te imaginas eso, menos de un familiar tan cercano, menos amanecer con la cara de alguien tan cercano en la televisión y en todas partes”, relató la joven.

Prima de carabinero asesinado

Luego contó que cuando la familia supo que su primo sería carabinero, “mi abuela le había pedido que fuera carabinero de oficina y no estar en las calles, pero cuando alguien tiene vocación de servicio es miu complejo”.

“Sin duda para Emanuel era su vocación, era lo que siempre quiso, les mentiría si les digo que en algún momento imaginé a Emanuel haciendo otra cosa que no fuera ser carabinero, su vocación de servicio era real, él entregó su vida siendo consecuente con lo que juró a la institución”, reflexionó la prima del carabinero asesinado.

El teniente Emanuel Pedro Sánchez Soto de 27 años era casado y tenía un hijo de 3 años 7 meses, y había regresado a Santiago hace unos dos meses luego de haber trabajado en el norte del país.