Emprendedora venezolana en Chile se inspiró en su hijo para crear negocio que aumentó 365% en ventas en un año: “Sueño de toda la vida”

Este martes se celebró el Día Mundial del Emprendimiento, una fecha que fue conmemorada en redes sociales desde el Gobierno chileno hasta los más esforzados emprendedores del país, y una de ellas, Maricruz Lozada, con un particular agradecimiento a las oportunidades que encontró en Chile.

De nacionalidad venezolana, esta joven de 30 años debió migrar al país hace unos siete años. Lo hizo con la ilusión de conseguir estabilizarse económicamente y formar una familia, la cual llegó al quedar embarazada, pero prontamente se desarmó tras el abandono de su pareja.

Mi historia demuestra que con esfuerzo y las herramientas adecuadas, se puede triunfar incluso en los momentos más complicados — Maricruz Lozada

Un emprendimiento desde cero

Un duro golpe, según relata, pero que no minó sus deseos de prosperar en un país ajeno pese a las dificultades.

Ya separada, y con un hijo en camino, Maricruz buscó sus primeros ingresos como delivery de comida, a bordo de una bicicleta, la que luego cambió por el coche de bebé de su hijo.

Pero en ese instante vino la reinvención de Lozada, quien se decidió a vender por Internet, a través de la plataforma de Mercado Libre, y dándole un giro a los productos que ofrecía. Una buena decisión -asegura- que con el tiempo le permitió instalarse con una tienda física de nombre “Cuchito Store”, y comprar una bodega para acopiar sus productos infantiles.

Precisamente ese nombre le llegó de la inspiración de su hijo, a quien Maricruz tiernamente apoda de ese modo (Cuchito). Un acierto a todas luces, ya que según cifras entregadas por el propio Mercado Libre, sus ventas de los primeros tres meses de este año han aumentado un 365% respecto de todo el año pasado.

“Estoy muy agradecida con Mercado Libre, ya que esta plataforma ha sido fundamental para el éxito de mi emprendimiento, el cual se ha convertido en mi principal actividad. Todo el proceso, desde el sistema de ventas hasta la publicación de productos, es sumamente sencillo en este sitio web. Comencé a vender mochilas en Mercado Libre en 2020, lo que me permitió ganar visibilidad y posicionamiento en el mercado. Posteriormente, amplié mi oferta incluyendo productos más variados, como menaje infantil y juguetes para niños”, cuenta la feliz emprendedora a publimetro.cl.

“Mi camino como emprendedora fue muy difícil, pero finalmente pude darle un giro a mi vida y a la de mi hijo. Esta plataforma me permitió empezar desde cero, vendiendo productos de otras tiendas y despachándolos al venderlos. Mi historia demuestra que con esfuerzo y las herramientas adecuadas, se puede triunfar incluso en los momentos más complicados”, indicó Maricruz, quien como todos los emprendedores debió reinventarse con el inicio de la pandemia de covid-19 (en 2020).

“Cuando la pandemia golpeó, mi negocio tuvo que adaptarse rápidamente. Ahí, Mercado Libre fue clave para empezar y crear un stock propio, permitiéndome seguir creciendo incluso en tiempos de incertidumbre. Esta experiencia me enseñó que la flexibilidad y la capacidad de adaptación son esenciales para cualquier emprendedor”, confesó.

Mi camino como emprendedora fue muy difícil, pero finalmente pude darle un giro a mi vida y a la de mi hijo — Maricruz Lozada

“Después de años de lucha y trabajo, finalmente pude abrir mi tienda física en 2021, cumpliendo un sueño de toda la vida. Sin embargo, para seguir expandiéndome, decidí arriesgarme con una bodega más grande. Mercado Libre no solo me facilitó el manejo de inventario masivo, sino que también me ayudó a sobrellevar los retos, como los intentos de robo, gracias a su eficiente sistema de ventas y seguridad”, puntualizó Lozada, quien espera que su experiencia sirva para alentar a otras personas a emprender en Chile.

“Inspirar a otros ha sido una de mis mayores satisfacciones. He motivado a amigos y conocidos a dejar sus empleos y emprender, demostrando que con esfuerzo propio y utilizando plataformas como Mercado Libre, cualquier persona puede lograr el éxito en sus negocios. Mi historia es un testimonio de que sin importar los obstáculos y con perseverancia y las herramientas adecuadas, se pueden alcanzar grandes logros”, finalizó.