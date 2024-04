¿Por qué la familia no quiere revelar quién es la cuarta víctima del puente de Baltimore?

El derrumbe del puente Francis Scott Key, en Baltimore, el pasado 26 de marzo, causó la muerte de seis trabajadores de origen latinoamericano que prestaban servicio al momento del suceso, así lo determinó la investigación la cual estuvo a cargo por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NSTB), agencia independiente del Gobierno de los Estados Unidos.

Este lunes las autoridades estadounidense encontraron un cuerpo dentro de un vehículo y de esta manera, ya son cuatro las víctimas fatales recuperadas desde el suceso, recordando que en el mismo día se recuperaron dos personas y el tercero, identificado como Maynor Suazo, de origen hondureño, se halló el 5 de abril.

Vista del barco carguero que hace unos días derribó el puente Francis Scott Key en Baltimore, mientras buzos ayudan a las cuadrillas con la complicada operación de retirar acero y concreto, el domingo 31 de marzo de 2024. (Fotos AP/Mike Pesoli) AP (Mike Pesoli/AP)

Identidad confirmada

La incertidumbre del hallazgo se generó cuando en el comunicado difundido se detalló que, por petición de la familia, la identidad de la persona no sería revelada. Sin embargo, según la canciller de México, Alicia Bárcena, se trata de un mexicano identificado como Carlos Daniel Hernández Estrella, de 23 años, así lo habría determinado la Oficina del Médico Forense del estado de Maryland.

Según informe de NMás, Hernández Estrella era sobrino de la esposa del sobreviviente, Julio Adrián Cervantes Suárez y sobrino de Alejandro Hernández, otras de las víctimas fatales por el derrumbe causado por el buque portacontenedores Dali, de 300 metros de largo con bandera de Singapur, que intentaba salir desde el puerto de Baltimore hacia a Sri Lanka.

Desde días atrás se confirmó que la búsqueda se trataba única y exclusivamente para recuperar e identificar las víctimas, porque ante el pasar de los días y las condiciones climáticas, era ya una tarea imposible es que se pudiera encontrar alguien con vida.