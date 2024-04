Colegas de diputada desmayada en sesión revelan los minutos de temor que hubo en el Congreso: “Fue bastante complejo”

Fue en sus redes sociales donde la diputada del Frente Amplio, Marcela Riquelme, trajo la tranquilidad a sus votantes, luego de sufrir un inesperado desmayo durante una intervención suya en una sesión de la Cámara Baja, que la llevó de urgencia al hospital Carlos van Buren.

Un evento de salud que alertó a sus colegas parlamentarios, quienes al evidenciar su estado inmediatamente suspendieron la actividad parlamentaria para atender a Riquelme.

Fue bastante complejo. Se golpeó con el pupitre y con la silla al caer, lo que habla inmediatamente de que no es una pérdida de conocimiento cualquiera — Patricio Rosas

El inesperado desmayo de la diputada

“Señalamos como equipo de la diputada Marcela Riquelme nuestros agradecimientos por las múltiples muestras de preocupación sobre su estado de salud y el afecto hacia su persona. Informarles en ese sentido que la diputada se encuentra estable de salud y permanente evaluación médica en la Unidad de Emergencia del hospital Carlos van Buren”, fue la publicación que conocieron sus seguidores en redes sociales, información que en horas de la noche de este martes confirmaron desde el propio recinto hospitalario.

“La paciente ingresa, recibe atención médica, se realizan todos los exámenes de laboratorio e imagenológicos pertinentes. Se encuentra estable y en condiciones de alta”, contó en lun.com el doctor Jorge Cortés, médico internista del hospital viñamarino.

La diputada Marcela Riquelme se desmayó durante una sesión de la Cámara Baja. Fuente: Captura de pantalla de Canal 13.

Aunque su estado ha ido mejorando con el pasar de las horas, la situación no pasó inadvertida para sus colegas de la Cámara Baja, quienes tras el susto de su desmayo, dieron cuenta de los minutos de incertidumbre que debieron pasar para lograr reanimar a la diputada.

“Estaba sentada a su lado y conversamos antes de que ella empezara a intervenir. Le dije: ‘En realidad, tienes cara de enferma’, estaba muy pálida, ella se sentía mal toda la mañana. Se desmayó de manera muy repentina. Yo le había dicho que tenemos que cuidar nuestra salud, y ella estaba muy consciente de eso”, relató la parlamentaria independiente por el bloque frenteamplista, Marcela Bulnes.

Otros, como los diputados Patricio Rosas (Independiente-FA) y Hernán Palma (Independiente-PC), médicos de profesión, dieron cuenta en el medio de circulación nacional los alcances del evento de Riquelme.

La diputada Marcela Riquelme fue dada de alta a las horas de haberse desmayado en el Congreso Nacional. Fuente: Instagram @marcela.riquelme.diputada.

“Fue bastante complejo. Se golpeó con el pupitre y con la silla al caer, lo que habla inmediatamente de que no es una pérdida de conocimiento cualquiera. De inmediato despejé el lugar, y la puse en posición para hacerle la evaluación. Estaba con una pequeña bradicardia (ritmo cardíaco lento) pero se recuperó, estaba con compromiso respiratorio y a las cinco o seis ventilaciones salió. A los minutos pudo abrir los ojos”, indicó Rosas.

El actual estado de la diputada Riquelme

“Marcela está bien, le están haciendo exámenes, le hicieron scanner, perfiles bioquímicos, el electro salió bueno, su oximetría (oxígeno en la sangre) era normal, pero estos son exámenes iniciales, faltan exámenes más profundos para dilucidar la causa de la pérdida de conocimiento”, agregó.

Se encuentra estable de salud y permanente evaluación médica en la Unidad de Emergencia del hospital Carlos van Buren — Comando diputada Marcela Riquelme

“Pudimos comprobar que no tuviera un daño neurológico en lo inmediato un paro cardiorrespiratorio, no fue necesario llegar a ese nivel. El Samu aplicó el protocolo de rigor para medir signos vitales, saturación de oxígeno y fue trasladada al hospital Carlos van Buren, aunque no me pareció que tuviera alguna lesión de relevancia como un hematoma o lesión mayor”, señaló Palma.

“Es probable que ella tenga una condición que arrastra desde hace algún tiempo y va a requerir de algún tipo de profundización diagnóstico o terapéutica. Confío en que salga todo bien y se determine, porque nadie se desmaya porque si”, finalizó.