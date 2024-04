“Es un psicópata degenerado y enfermo”: Joven denuncia a violento sujeto que la acosa y acusa de “no dejarlo dormir” usando “muñeco vudú”

Adriana, una joven residente de Quillota, ha vivido tres años de pesadilla a manos de un acosador desconocido. La situación ha alcanzado niveles alarmantes, involucrando mensajes de acoso, amenazas de muerte y ataques físicos que denunció en el programa de Chilevisión, Contigo en la mañana.

El calvario comenzó en 2021, cuando el acosador inició el hostigamiento a través de mensajes en redes sociales, inicialmente expresando un supuesto interés romántico. Sin embargo, la situación se tornó violenta rápidamente, con amenazas explícitas y agresiones hacia Adriana y su familia.

“Nunca lo he conocido, nunca nos hemos saludado, fue algo de un día para otro. Yo sabía que él vive ahí, porque los dos siempre hemos vivido acá, pero es de notar que su forma de ser no es de una persona que está bien mentalmente”, dijo la joven Contigo en la mañana, según consignó La Cuarta

Además, aseguró que el sujeto: “Me escribía por redes sociales. Al principio caché su confesión de amor”.

Cada vez más violento

La escalada de violencia culminó en un intento de ataque físico con un arma, que fue evitado por la rápida reacción de Adriana al refugiarse en su vehículo. A pesar de la intervención de las autoridades, la situación no ha sido resuelta, y el acosador continúa hostigando a la joven y su familia, incluso tras haberse mudado a otro domicilio.

“Me cagaste la vida, pues yo arruinaré la tuya. Ya te lo haré saber en un par de años”, le escribió el hombre con el cual nunca ha hablado a través de Facebook, en julio de 2022.

De ahí en adelante, los mensajes y ataques fueron subiendo de todo hasta llegar a ser irrepetibles. “Con el tiempo, me metí a su solicitud de mensajes de Facebook, y me di cuenta que desde 2021 a la fecha me ha estado mandando mensajes de acoso, diciendo muchas cosas, incluso diciendo que iba a matar a mi pareja. Después empezó a atacar mi casa, rompió los vidrios y neumáticos”, afirmó Adriana.

Muñeco Vudú

Como si fuera poco y en un giro perturbador, el acosador ha insinuado la existencia de un supuesto vínculo mental con Adriana, así como la presencia de un muñeco vudú utilizado para influenciar su comportamiento. Estas declaraciones han dejado desconcertada a la víctima, quien espera que el proceso judicial en curso pueda poner fin a esta pesadilla.

De hecho, el sujeto le escribió a la madre de la joven con estas palabras: “Yo sé que su hija es lesbiana, pero a mí no me deja dormir en la noche. Yo sé que ella es lesbiana y todo, yo sé que ella tiene su pololo, yo tengo muchos contactos y a mí me han dicho todo. A mí no me deja dormir en la noche, no sé si ella se mete en mi cabeza o en el p... Dígale a su hija que la corte. Usted sabe lo que ella está haciendo, a mí en la noche no me deja dormir”.

Además, la joven contó que el hombre la acusa insistentemente de no dejarlo tranquilo en la noche a través de su mente: “Todo es porque yo no lo dejo dormir. Supuestamente, nosotros estamos conectados mentalmente y yo tengo un muñeco vudú de él. Es terrible, es algo demasiado bizarro. Yo no sé ni siquiera qué decir al respecto”.

Mientras aún sufren sus ataques y acosos, Adriana y su familia viven con el temor constante de nuevas agresiones por parte de un individuo que califican como “un psicópata degenerado y enfermo”. La comunidad espera que las autoridades tomen medidas efectivas para proteger a la joven y poner fin a esta situación de acoso y violencia.