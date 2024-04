“Me lo mataste”: El estremecedor relato de una madre que denunció negligencia médica que terminó con la vida de su hijo

Una madre realizó una denuncia de negligencia médica en el Hospital del Carmen de Maipú, la cual terminó con el lamentable fallecimiento de su pequeño hijo, Benjamín Muñoz, quien iba a cumplir dos años este próximo domingo 21 de abril.

Su pequeño padecía de una cardiopatía congénita, por lo que fue operado el pasado 26 de enero y le deberían colocar un marcapaso. El 31 de marzo, la madre Catherine decidió llevar a su hijo a Urgencias debido a un resfriado después de que él vomitara producto de las flemas, y notaran que el ritmo cardiaco estaba más agitado, relató en el matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”.

La doctora Silvia Vargas lo recibe en el box, lo ausculta, y le dice que iba a llenar papeles para diversos exámenes. La madre presentó documentación que explicaba la condición de su hijo, en la cual especifica que no se podía someter a tratamientos kinesiológicos de cualquier índole.

Catherine no fue informada que Benjamín iba a recibir atención kinesiológica, y se enteró una vez que entró la profesional a la sala. “A la primera yo me niego, y le digo que a Benjamín no se le puede hacer kine porque no se le podía cargar su pecho, ella sale y vuelve con una actitud más a la defensiva, me dice que la doctora la autorizó”

El deceso del pequeño

La madre se volvió a negar a que le hicieran kinesiología a su pequeño, lo que fue respondido por la kinesióloga con una amenaza de sacarla de la sala por “vulnerar” la salud de Benjamín. “Yo no iba a dejar a mi hijo sola, y la kinesióloga procede a hacerle kine al Benja, le presiona su pechito bajo las axilas porque tenía su marcapaso en la guatita”, contó Catherine.

“Le pone las sondas para aspirarle los moquitos, y sobre la misma ella carga sus dos dedos pulgares en la garganta de Benjamín para hacer que él tosiera. Cuando ella inhala con la sonda los moquitos, Benjamín estaba llorando, estaba consciente, pero ya una vez que ella aprieta su garganta, él dejó de llorar”, continuó.

“Ella me dice que lo tomara en brazos y que lo tratara de calmar para que Benjamín liberara el llanto, y pudiera toser. Mi hijo no reacciona, lo tomo en mis bracitos y al mismo tiempo ella lo satura. Benjamín se me encoge entero, pone sus ojos blancos, sus labios negros y se queda paralizado”, relató la madre del pequeño.

“Me empiezo a desesperar y le digo a ella: ‘Hueona, me lo mataste y yo te advertí’. La chica sigue en blanco, la enfermera que estaba detrás de la camilla de nosotros, me quita a mi hijo de mis brazos y se lo lleva a la sala de reanimación, hasta ahí no supe más de mi hijo”, añadió Catherine.

Ella contó que durante la reanimación había un enfermera anotando todo lo que estaba pasando, y gritaba que por favor alguien liderara lo que estaba haciendo porque todas se daban instrucciones, y la información se contradecía. La doctora finalmente le confirmó que su hijo falleció. Ella recibió un papel clínico el cual no informa el tratamiento kinesiológico que recibió su hijo, ni los medicamentos utilizados.

En el hospital le preguntaron si es que “quería llevarse a su hijo así o hacer una denuncia” con un tono burlesco, contó Catherine. Una vez que fue al Servicio Médico Legal a reclamar el cuerpo de Benjamín, se enteró que el Hospital no había emitido todos los papeles sobre lo sucedido con su hijo.

Cuando habló con el director del hospital, él le dijo que realizarán una investigación interna, pero todavía no recibe información.