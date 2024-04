Star Wars en la vida real: Estados Unidos ensayará por primera vez un combate en el espacio con dos naves orbitales

La realidad alcanzando a la ciencia ficción registra un nuevo episodio, en el maravilloso mundo de la tecnología. Tal cual ocurre en Star Wars, los Estados Unidos realizarán el primer ensayo de combate en el espacio, con dos naves espaciales, especialmente desarrolladas para pelear en la órbita de la Tierra.

¿Contra quién peleamos? ¿Esperamos a los extraterrestres y nos vamos a “parar de manos”? Esto es todo lo que explican las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, que con esta nueva iniciativa se convierten en las Fuerzas Espaciales.

Las guerras con naves espaciales nos han dejado momentos épicos. Quizás, el más emblemático de todos, fue el que se desarrolló por parte de la resistencia contra el Imperio, para destruir la Estrella de la Muerte de Darth Vader, en Star Wars. Siempre tendremos en la memoria a Han Solo y a Luke Skywalker destruyendo a cuanto Caza Tie se les cruzaba por delante.

Esta iniciativa de los Estados Unidos todavía no iguala a esto que vimos en Star Wars, pero lo recordamos porque podría ser el inicio. Vamos con los detalles de lo que se sabe de este primer ensayo de combate espacial, por parte de las fuentes oficiales.

La misión se llama Victus Haze, y según reseña El Confidencial, los Estados Unidos buscan demostrar la capacidad que tienen con sus naves espaciales de defenderse de un ataque en la órbita de la Tierra y también de atacar en esta región del espacio.

Dos empresas privadas colaborarán con las Fuerzas Aéreas (Espaciales) de los Estados Unidos, con la fabricación de las naves: Rocket Lab y True Anomaly. Este par de compañías es especialistas en el desarrollo de naves pequeñas (no tripuladas) capaces de alcanzar la órbita baja del planeta (sí es una guerra de drones en principio).

Las maniobras que describen son impresionantes. Van a simular que una nave tiene vectores de posibles ataques contra la otra. Entonces van a demostrar que las dos tienen la capacidad de defenderse y de contraatacar.

Primer lanzamiento de un cohete pesado Angara desde Vostochny ROSCOSMOS (ROSCOSMOS/Europa Press)

¿Contra quien es la guerra espacial?

Lamentablemente seguimos peleándonos entre nosotros mismos. Estados Unidos se prepara para un posible conflicto por el espacio de la órbita de la Tierra, que cada día pone más satélites. Otros países podrían estar poniendo dispositivos hostiles en el espacio, sin que nadie sepa y desde el gobierno norteamericano sienten la necesidad de estar preparados.

“Cuando otra nación pone un activo en el espacio y no sabemos muy bien cuál es ese activo, no sabemos cuál es su intención, no sabemos cuáles son sus capacidades, necesitamos la capacidad de ir allí y averiguar qué es. Si un competidor cercano hace un movimiento, necesitamos tener recursos en nuestro carcaj para realizar una contramaniobra, ya sea elevarse y hacer una demostración de fuerza o tomar conciencia del dominio espacial o entender la caracterización de entorno”, dijo Michael Guetlein, vicepresidente de operaciones espaciales de la Fuerza Espacial norteamericana.