Daniel Jadue denuncia prohibición para salir de Chile a pesar de no tener arraigo nacional

A través de su cuenta en X, el acalde de Recoleta Daniel Jadue, denunció la prohibición que sufrió para viajar fuera de Chile, a pesar de no tener medidas cautelares tras ser investigado por presuntos delitos de cohecho en el caso “Farmacias Populares” y por la cual será formalizado el próximo 29 de mayo.

Según reveló, incluso desde Fiscalía lo habrían amenazado con detenerlo, en caso de salir del país, situación que consideró como “un atentado a la democracia”

“Hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. Fiscal me amenaza con detenerme. Esto es un atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional”, escribió en su cuenta personal.

Tras esto, agregó que “ejerceré todas las acciones legales para frenar estas arbitrariedades!”, publicó con molestia.

Dentro de los comentarios recibidos por los cibernautas viarios le entregaron su apoyo, por ser considerado “una vulneración de derechos”.

“Es una persecución política y de estado , ya es hora que tome resguardos , no quieren un caudillo y menos uno palestino, usted sufre lo mismo que su pueblo , estás tierras arden de sionismo y la élite chilena lo celebra”, fueron parte de los mensajes.

Hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. Fiscal me amenaza con detenerme. Esto es un atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional. Ejerceré todas las acciones legales para frenar estas arbitrariedades! — Daniel Jadue (@danieljadue) April 18, 2024

¿De qué acusan a Daniel Jadue?

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó formalizar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por una serie de delitos que incluyen cohecho, administración desleal, fraude al Fisco y estafa. Esta decisión surge en el marco de las investigaciones sobre la adquisición de insumos durante la pandemia por COVID-19, realizada por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

Los delitos imputados al alcalde Jadue están relacionados con una querella presentada en 2022 por la empresa Best Quality, que acusó una estafa millonaria a Achifarp, de la cual era proveedora de mascarillas durante la pandemia. Según la investigación,

Jadue, en su papel de presidente de la entidad, habría solicitado “donaciones” para concretar la adquisición a la empresa.