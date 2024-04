Estos son las imágenes ganadoras del World Press Photo 2024

El World Press Photo es uno de los concursos de fotografía más reconocidos a nivel mundial y acaba de dar a conocer sus imágenes ganadoras de su edición 2024, en las que dominaron temas como los conflictos armados y la migración. Las fotografías premiadas fueron seleccionadas de entre 61.062 obras de 130 países. Las historias premiadas se mostrarán ante millones de personas como parte de la exposición anual en más de 60 ciudades de todo el mundo y muchas más personas las podrán ver en línea.

3.851

fotógrafos participaron en la edición 2024 del World Press Photo

“Historias sobre las guerras en Gaza y Ucrania, la migración, la familia y la demencia encabezan el concurso anual de World Press Photo de 2024″ — World Press Photo

Foto del año

“Una mujer palestina abraza el cuerpo de su sobrina”

Inas Abu Maamar (36) abraza el cuerpo de su sobrina Saly (5) que murió, junto con otros cuatro miembros de su familia, cuando un misil israelí impactó en su casa. Khan Younis, Gaza, 17 de octubre de 2023. El fotógrafo describe esta imagen, tomada pocos días después de que su propia esposa diera a luz, como un “momento lleno de fuerza y triste al mismo tiempo, que resume el sentido más amplio de lo que ocurría en la Franja de Gaza”. Mohammed Salem / Palestina / Reuters.

Historia del año

“Valim-babena”

En Madagascar, a menudo la falta de conciencia pública sobre la demencia implica que las personas que muestran síntomas de pérdida de memoria acaben sufriendo estigmatización. En la foto, Dada Paul y su nieta Odliatemix se preparan para ir a la iglesia. Vive con demencia desde hace 11 años. Durante gran parte de ese tiempo, su familia supuso que se había “vuelto loco” o atribuyó los síntomas al consumo de alcohol. Sólo su hija Fara notó algo diferente y siguió cuidando de él. Antananarivo, Madagascar, 12 de marzo de 2023. Lee-Ann Olwage / Sudáfrica / para GEO.

Proyecto a largo plazo

“Los dos muros”

Desde 2019, las políticas de inmigración de México han experimentado un cambio significativo, transformándose de una nación históricamente abierta a migrantes y solicitantes de asilo en su frontera sur a un país que aplica estrictas políticas migratorias. Basado en su propia experiencia como migrante desde su Venezuela natal a México en 2017, el fotógrafo Alejandro Cegarra inició este proyecto en 2018. El jurado consideró que la propia situación de este fotógrafo como migrante ofrecía una perspectiva sensible y centrada en el ser humano que pone en el punto de mira la voluntad y la resiliencia de los migrantes. En la imagen, un migrante camina sobre un tren de carga conocido como “La Bestia”. Los migrantes y solicitantes de asilo que carecen de recursos económicos para pagar a un contrabandista suelen recurrir a los trenes de carga para llegar a la frontera con Estados Unidos. Este medio de transporte es muy peligroso; a lo largo de los años, cientos han caído a las vías y han resultado muertos o mutilados. Piedras Negras, México, 8 de octubre de 2023. Alejandro Cegarra / Venezuela / The New York Times/Bloomberg

Formato abierto

“La guerra es personal”

Con decenas de miles de víctimas civiles y militares y un auténtico «callejón sin salida» que ha durado meses, no hay perspectivas de paz en el marco de la guerra de Rusia en Ucrania. Mientras que los medios de comunicación informan a su público de la actualidad a través de estadísticas y mapas, y la atención internacional mira hacia otro lado, esta página web combina el fotoperiodismo con el estilo documental personal de un diario para enseñar al mundo cómo resulta convivir con la guerra en la realidad cotidiana. El proyecto entrelaza imágenes fotográficas con poesía, clips de audio y música en colaboración con un ilustrador y una DJ ucranianos. Julia Kochetova / Ucrania.