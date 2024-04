Brutal testimonio de mujer que denuncia abuso sexual del alcalde de Chillán Viejo: “Quiso prácticamente violarme”

“Él quiso prácticamente violarme”, es parte del brutal testimonio que entregó durante la jornada de este viernes una funcionaria de la Municipalidad de Chillán Viejo en el matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, en el que se refirió a la denuncia contra el actual alcalde Jorge del Pozo por abuso sexual, por un hecho ocurrido en el departamento del edil antes que asumiera su cargo en 2020.

Según el relato de la mujer que se identificó como Julia, ella aceptó ir al departamento de Jorge del Pozo debido a que necesitaba cuidar su trabajo, y sin saber que él estaría solo en el lugar,

“Cuando ingresé me di cuenta que estaba ebrio, que estaba tomando, yo no accedí a beber porque iba a un tema laboral, iba con mucho miedo de que me vieran ir a ese departamento porque yo como funcionaria municipal por años estábamos a la deriva, estaba muy asustada porque soy la jefa de mi familia, soy el sustento de mi familia”, comenzó relatando Julia.

Luego, señaló que Del Pozo en todo momento evadía el tema laboral, señalándole incluso cosas como que “me contaron que andai con un cabro chico, por que no te buscai un hombre como yo” (sic).

“Él quiso prácticamente violarme”

Julia añadió que eso no se quedó en palabras, sino que luego el actual alcalde de Chillán Viejo “se acerca a mi y bueno, en un momento me fuerza a que le de un beso, me toma de la nuca, en una de esa me baja mi polera y me dejó expuestos mis pechos, le decía que no continuara que yo venía a otra cosa, pasaron cosas que no debieron haber pasado, él tenía un objetivo claro. Él quiso practicamente violarme, me afecta recordarlo (...) forcejeo con él”, relató la mujer, añadiendo que cuando logró irse del lugar “me grita ‘me las vai a pagar’”.

“Me grita ‘me las vai a pagar’” — Julia, denunciante del alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo

De acuerdo al relato que dio la denunciante, cuando Jorge del Pozo asumió la alcaldía, ella fue sacada de su escritorio y llevada a trabajar a un lugar distinto de donde lo había hecho por años.

En tanto, reconoció que se atrevió a denunciar luego de conocer el caso de Tamara, otra mujer que denunció al alcalde por hechos ocurridos en 2022, instancia en la que reconoció haber normalizado conductas impropias de Jorge del Pozo por miedo.

“Normalicé su comportamiento por años, cuando venía con los agarrones, cada vez que lo saludaba él me corría la cabeza para darme un beso en la boca. Callé porque lo sentía normal de parte de él (...) Hoy comprendo que no es no”, indicó.

Finalmente añadió que “esto no puede quedar impune porque las mujeres no somos objeto de nadie, cuando decimos la palabra no, es no (...) Hago un llamado a las mujeres a que denuncien, nadie tiene derecho a obligarnos a hacer algo que no queremos”, puntualizó.