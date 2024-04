Un banquero, profesores y un logopeda: vea los perfiles del jurado en el caso de Donald Trump

El jurado de 12 personas y seis suplentes para el juicio por dinero secreto a Donald Trump ya está completo. De esta manera, se van cumpliendo todos los pasos para el proceso judicial en un tribunal de Manhattan.

Se trata de la primera vez que un expresidente de Estados Unidos va a juicio, y mientras tanto, todos los ojos están puestos en el jurado, que tendrá el deber de declararlo culpable o inocente sin ningún tipo de sesgo.

NBC New York informó que varios elegidos como jurado renunciaron por la presión que confesaron tener ante el caso, otros admitieron que no creen que puedan ser equilibrados.

De quienes quedaron electos, se maneja su perfil, pero sus identidades sólo las conocen los fiscales, Trump y sus equipos legales.

Cabe recordar que el juicio es por un pago de 130.000 dólares que presuntamente Donald Trump hizo a la actriz porno Stormy Daniels para que ella no hablara sobre un encuentro sexual que supuestamente tuvieron. Todo ocurrió en el 2016.

El expresidente niega haber tenido contacto sexual con Daniels y defiende la legalidad de su flujo financiero.

Miembros del jurado para el juicio a Donald Trump

Donald Trump Donald Trump llega a los tribunales de Nueva York para el proceso de selección de jurados en el juicio por fraude que enfrenta y que comenzó este lunes 15 de abril. (ANGELA WEISS/AP)

Sin precisar los nombres, NBC New York presentó el perfil de los distintos miembros del jurado del juicio a Donald Trump.

El citado medio, los presenta de la siguiente manera:

-Jurado 1: es un hombre residenciado en West Harlem y trabaja en ventas. Es casado y recibe noticias de The New York Times, Fox News y MSNBC.

-Jurado 2: un hombre que trabaja en banca de inversión, sigue Twitter y las publicaciones de Truth Social de Trump.

-Jurado 3: es un joven abogado en derecho corporativo. Le gusta caminar y correr. Vive en Chelsea desde hace cinco años. Recibe noticias de The New York Times, The Wall Street Journal y Google.

-Jurado 4: es un ingeniero de seguridad, a quien le gusta la carpintería y la metalurgia.

-Jurado 5: es una profesora, quien vive con su novio en Harlem. Le gusta escribir, el teatro, viajar, escuchar podcasts sobre relaciones y cultura pop. Recibe noticias de Google y TikTok.

-Jurado 6: es una joven ingeniera de software que vive en Chelsea. Recibe noticias de The New York Times, Google, Facebook y TikTok.

-Jurado 7: es un abogado y litigante civil, residenciado en el Upper East Side. Entre sus gustos está pasar tiempo al aire libre. Recibe noticias del New York Times, el Wall Street Journal, el New York Post y el Washington.

-Jurado 8: es un hombre jubilado, quien trabajó para un importante gestor de patrimonio. Le gusta esquiar, pescar con mosca y hacer yoga.

-Jurado 9: es una mujer que es logopeda, recibe noticias de CNN y le gustan los podcasts de reality shows.

-Jurado 10: es un hombre que labora en el área de comercio. Lee The New York Times y escucha podcasts sobre psicología conductual.

-Jurado 11: es una gerente de desarrollo de productos, ve noticias nocturnas y lee noticias de Google, negocios y moda.

-Jurado 12: es una mujer fisioterapeuta, a quien le gusta correr, jugar tenis y escuchar podcasts sobre deportes y fe.

-Suplente 1: es una gestora de activos y le gusta correr, salir con sus amigos y comer.