“Tiene una enfermedad de mierda”: Gianella Marengo reveló complejo momento familiar que atraviesa

La ex participante de Top Chef Chile Gianella Marengo reveló recientemente el difícil momento que atraviesa su familia debido al delicado estado de salud de su padre. La finalista del programa de cocina de CHV compartió la noticia con su seguidores y pidió toda la energía positiva para su progenitor.

“¿Cómo están? Paso por acá para agradecer todos los mensajes que me han mandado, estamos viviendo una cosa muy heavy como familia, mi papá está hospitalizado”, dio a conocer en una historia de Instagram.

Aunque no especificó la naturaleza de la enfermedad que afecta a su padre, Marengo reconoció abiertamente la gravedad de la situación al expresar: “Tiene una enfermedad de mierda, me imagino que ya saben cuál es”. Aunque no proporcionó detalles específicos, su franca admisión sugiere que la situación es seria y compleja y da algunos indicios sobre cuál sería el diagnóstico.

La modelo agradeció el apoyo recibido de parte de sus seguidores y compartió que su familia está enfrentando este momento difícil unidos. “Cuesta decirlo, le están haciendo todos los exámenes que necesita, para poder tener mucha más claridad de las etapas y de lo que hay que hacer ahora”, agregó Marengo.

A pesar de la gravedad de la situación, Marengo transmitió un mensaje de fuerza y solidaridad, asegurando que “yo estoy con mi familia estoy bien, estamos apañando con todo”.