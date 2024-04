Freddie Highmore: “Hemos tenido la suerte de poder planificar el final que queremos”

A lo largo de los años, el público se ha conectado profundamente con el Dr. Shaun Murphy y el personal del Hospital San José St. Bonaventure. A finales de este mes, damos inicio a la agridulce temporada de despedida de ‘The Good Doctor’.

Metro tuvo la oportunidad de conversar con el productor ejecutivo y estrella de la serie Freddie Highmore. El actor, que ha alcanzado la madurez en pantalla como el cirujano Shaun Murphy, estrena el 23 de abril (AXN) la última temporada, la que dice el adiós de su personaje cerrando sus tramas con emoción y orgullo por hacer una serie inspiradora e inclusiva.

Q: ¿Por qué es esta la última temporada de ‘The Good Doctor?

R: Hemos tenido la suerte de poder planificar el final que queremos. Ha sido un año extraño, porque hacer solo 10 episodios es desafortunado. Pero poder acabar una serie en tus propios términos es una gran bendición en esta industria y consideramos que hemos sido afortunados. Estamos entusiasmados y tristes al mismo tiempo

Q: Freddie, cuando comenzó este viaje pensaste que conectarías con un personaje que tiene tantas dificultades para socializar

R: Supongo que sería vanidoso decir que fue fácil. Para ninguno de los que hacemos la serie, ha sido fácil esta aventura pero aquí estamos después de siete años. Una de las cosas de las que estoy más orgulloso es que siempre nos hemos preocupado profundamente por el contenido de la serie. Creo que todo el equipo ha luchado porque el programa sea lo mejor posible, y ciertamente me siento así en cuanto a interpretar a Shaun, que es el personaje del que más orgulloso me siento en mi carrera. Ha sido una oportunidad realmente especial y significativa

P: ¿Cómo te identificas con el personaje?

R: Bueno, siempre he dicho que, como británico, soy bastante cínico por naturaleza, por lo que espero que Shaun me haya convertido en una mejor persona, un poco más optimista y un poco más esperanzado. Creo que hay una parte de uno mismo en cada personaje que interpretas. Lo interesante de esta temporada para mí no es ser padre, sino que Shaun progresa más allá del punto de la vida en el que me encuentro, que para mi es algo mágico. He estado hablando con gente sobre cómo rodar con bebés reales en el set. Hay una verdadera magia en ello porque pone en perspectiva lo lejos que hemos llegado. Y ciertamente para mí, mirando hacia atrás en el viaje de Shaun, este tipo que llega al hospital al principio, ingenuo, inocente, comenzando su primer trabajo; y de repente está casado y tiene un hijo. Es un viaje increíble que hemos podido contar.

P: Llevas mucho tiempo apareciendo en televisión de forma regular. Cinco temporadas con ‘Bates Motel’ y siete con ‘The Good Doctor’ ¿Qué planes tienes?

R: Sí. Ha pasado mucho tiempo interpretando dos papeles muy diferentes. Ahora quiero algo más ligero.

P: ¿Quieres volver a la televisión?

R: Sí, la verdad sí. Dije que no volvería después de ‘Bates Motel’ y tres días después, literalmente tres días después, me senté con David Shore y comencé a hablar sobre ‘The Good Doctor’. Creo que no sería razonable esperar que vuelva a suceder lo mismo, pero supongo que cosas más extrañas han pasado en Hollywood. Yo estoy abierto a volver a la televisión. Siento que ahora estoy procesando el final de esta serie y me entristece. Vivo la graduación de mi serie, que es una analogía que alguien usó para mí y que yo ahora estoy tomando prestada. Esta despedida me llena de nostalgia porque han sido siete años viviendo en una burbuja en Vancouver. Hemos creado un universo paralelo y toca graduarse. Estoy emocionado por el futuro, por las nuevas oportunidades, pero muy triste por despedirme del equipo de producción. Me he dado cuenta de que, en algún momento, es necesario y probablemente saludable seguir adelante. Así que ahí es donde me encuentro en este momento.

P: Eres también Freddie productor ejecutivo, ¿qué has aprendido de eso y qué ha significado para ti?

R: Para ser honesto, estoy muy agradecido a los productores por darme la oportunidad de compartir conmigo el título de productores. Ellos fueron quienes me incluyeron y valoraron mi opinión. Después de haber hecho ‘Bates Motel’ durante cinco años, conociendo mi compromiso, y cuánto de mí mismo y de mi vida había puesto, quería recibir más de ‘The Good Doctor’. Como productor he podido llegar a escribir y dirigir episodios y eso hizo que esta experiencia haya sido increíblemente satisfactoria.

P: ¿Qué puedes adelantarnos de la última temporada?

R: Soy muy malo a la hora de dar ejemplos específicos pero, por mi experiencia en esta serie, puedo decir que la forma en que están escritos los guiones, lo mejor siempre se encuentra en los pequeños momentos, en la intimidad de los personajes. Creo que a lo largo de todas las cosas que le suceden a Shaun y al resto de los personajes de la serie, en última instancia son los detalles los que marcan la gran diferencia. A menudo se exploran emociones a través de un abrazo entre Shaun y el Dr. Glassman, o una mirada entre dos personajes, o algo pequeño y simple que en realidad habla de algo mucho más grande. Siempre me ha encantado eso de la serie y definitivamente lo extrañaré cuando termine. En esta última temporada vamos a seguir igual. Habrá alguna tragedia inesperada, habrá algunos momentos tristes, pero también tendremos muchos de esos grandes pequeños momentos de esperanza, esos pequeños momentos de optimismo que creo que siempre hemos logrado dar.

P: Se despide sabiendo algo de medicina

R: (Risas) Creo que la serie trata menos de... o para mí, se trata menos de los casos grandes y llamativos sobre acontecimientos médicos. Tengo mucho más vocabulario, pero no puedo decir que sepa más sobre medicina o cirugía.

10 episodios

tiene la temporada final de la serie que se estrena el 23 de abril en AXN.