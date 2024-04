Popular participante de Gran Hermano Argentina fue diagnosticada con leucemia: quiso permanecer en el reality

Una de las participantes más populares del reality Gran Hermano Argentina, Juliana Scaglione, más conocida como Furia, dio a conocer una impactante noticia a sus compañeros de encierro. Luego de una serie de exámenes, la jugadora reveló que fue diagnosticada con leucemia tipo 1.

“Tengo algo que es una verga(sic), pero que no tengo que andar de tratamiento y por ende, como es nivel uno y no es en nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro. Chicos, tengo leucemia grado 1. Y no es joda, no es chiste. No es nada”, partió compartiendo la participante de 33 años.

“No tengo que tratarlo porque está en nivel uno si eso no crece. Todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda. Puede ser que a los cuarenta años me pegue el nivel tres y bueno, cagamos(sic)”, dio a conocer.

Enseguida, y con la determinación que caracteriza a la polémica “Furia”, expresó su deseo de permanecer en el encierro a pesar de su diagnóstico.

“Me tengo que sacar sangre todos los meses, pero quédense tranquilos que estoy bien porque si no no estaría acá adentro. Me hubieran internado y ya no podría seguir en el juego. Mi idea es seguir adelante con todo esto que es mi vida, igual que la de todos ustedes”, sostuvo.

Como era de esperar, la revelación de Juliana generó un profundo impacto entre los demás participantes, quienes no dudaron en expresarle su apoyo, según consignó el medio Infobae.

“Pregunté qué es lo que tengo que hacer y es lo que hago. Vida sana, que no fume tanto, porque ya saben lo que el cigarrillo hace. No puedo entrenar lo que entrenaba antes, o sea que no puedo ser atleta de alto rendimiento, pero sí puedo entrenar pero no cagarme a palos como lo hacía”, señaló.

“Quiero que quede claro que este juego no hizo nada para que yo esté así, obvio. Yo creo que es por todo lo que me aguanté de mi familia. Es la bronca que tengo de cosas que no perdoné y que tengo que liberarme y sanar. Sacarme toda la mierda y soltar todo”, afirmó la participante en un intento de contener a los demás participantes que lloraban ante la noticia.