“Que tiren besos en la cárcel”: viuda del mayor Sánchez y la reacción del presunto autor del homicidio al ser capturado

La viuda de Emmanuel Sánchez, mayor de Carabineros asesinado en Quinta Normal, valoró esta mañana la detención en Colombia del último imputado en el crimen de su esposo, quien tras el homicidio del efectivo policial se fugó del país junto a su pareja e hijo.

Macarena García fue entrevistada este miércoles en el programa “Mucho Gusto”, de Mega, donde expuso su satisfacción tras la captura de Dayonis Orozco Catillo, también conocido como Yendris Paz Pérez, uno de los cuatro ciudadanos venezolanos -el quinto murió abatido en el ataque- que son enjuiciados por el crimen de Sánchez en la comuna de Quinta Normal.

La condena para los asesinos del carabinero

“Estoy aliviada que lo hayan encontrado. Yo siempre supe que lo iban a encontrar, siempre. Tarde o temprano lo van a encontrar, o lo encuentran muerto o vivo, pero va a aparecer. Siempre lo supe, no dudé de eso”, señaló la esposa de Sánchez.

No creo que sea tan fácil sacarlos de la cárcel, yo creo que van a tener una buena condena. Esa es mi esperanza, esa es mi fe — Macarena García

“Agradezco mucho a Carabineros, se movió muy rápido. Hay criminales que arrancan del país y aún no los encuentran, así es que yo agradezco mucho a la institución por encontrarlo, y ahora ya esperar a que regrese a Chile este sujeto”, indicó García.

Macarena García, viuda del mayor de Carabineros Emmanuel Sánchez, fue entrevista esta mañana en "Mucho Gusto". Fuente: Captura de pantalla del programa "Mucho Gusto", de Mega.

Consultada por su reacción al ver las imágenes de la captura de Orozco Castillo por parte de la Policía Interpol de Colombia, en las que el presunto homicida de su marido aparece dándole besos a la cámara, la viuda de Sánchez aseveró que esa amenazadora actitud no evitara que a su llegada al país -al activarse los protocolos de extradición- deba responder ante la justicia por el crimen de su esposo.

“Sí, ellos pueden burlarse, pueden tirar besos como lo hizo este tipo, pero no me van a robar la paz, no me van a robar la tranquilidad, ellos van a pagar y eso a mí me tiene tranquila, que ahora los tienen”, dijo.

“No creo que sea tan fácil sacarlos de la cárcel, yo creo que van a tener una buena condena. Esa es mi esperanza, esa es mi fe, que les van a dar unos buenos años y eso a mí me tiene tranquila. Y dentro de la cárcel van a tener que patalear, o que tiren besos dentro de la cárcel, que hagan morisquetas. No importa, van a estar en la cárcel”, agregó.

“Perpetua para todos, porque no importa que uno haya disparado, o dos. Ellos estaban ahí, arrancaron. ¿Por qué no frenaron al compañero que estaba disparando? No, perpetua para todos. Eso pediría yo, cadena perpetua para todos los que estaban involucrados, ya que estaban en el crimen y además, ya estaban asaltando a gente alrededor del metro Blanqueado ese día. Creo que es lo más justo”, finalizó.