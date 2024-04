Senadora acusada de robo alega que quería recuperar las cenizas de su padre

A la senadora Nicole Mitchell de Minnesota, la arrestaron durante la madrugada de este lunes en la casa de su madrastra, mientras intentaba llevaba varias pertenencias personales de su fallecido padre, por lo que la acusaron de robo.

PUBLICIDAD

La funcionaria, de 49 años, entró por la ventana de la residencia, situada en Detroit Lakes, Minnesota. La policía acudió al lugar ante la llamada de emergencia de su madrastra, quien llamó notificando que un extraño irrumpió en su vivienda.

Mitchell fue sorprendida por los oficiales en el sótano de la casa, tenía ropa negra y un sombrero del mismo color.

Recomendado

Mitchell dijo a los agentes que la encontraron en la casa que estaba recogiendo las cenizas de su padre, así como fotografías, una camisa de franela y otros artículos sentimentales, según la denuncia penal.

Según los informes, vestía toda ropa negra y un sombrero negro.

Usa Today reseñó que mientras la senadora era arrestada, ella dijo a la policía que “solo estaba tratando de conseguir un par de cosas de mi papá porque ya no me hablabas más” y admitió que “claramente no soy buena en esto”. Declaró que aproximadamente a las 1:00 de la mañana salió de su casa en Woodbury y condujo hasta Detroit Lakes para entrar en la casa de su madrastra con el fin de recuperar varias pertenencias de su fallecido padre (fotos, una camisa y objetos sentimentales), incluyendo sus cenizas.

Indicó que optó por este modo para recuperar las pertenencias de su padre debido a que ella y su madrastra dejaron de hablarse.

Senadora se defiende de robo con el Alzheimer de su madrastra

En un comunicado en su página de Facebook, la senadora Nicole Mitchell también alegó que su acción se vio reforzada por el Alzheimer que padece su familiar.

“Como tantas familias, la mía está lidiando con el dolor de ver a un ser querido decaer debido al Alzheimer y la paranoia asociada. Durante el fin de semana, me enteré de información médica que me causó gran preocupación y me impulsó a consultar a ese miembro de la familia. Entré a una casa de la que he ido y venido innumerables veces en los últimos 20 años, donde mi hijo incluso tuvo su propia habitación”, expuso Mitchell.

Prosiguió diciendo que “desafortunadamente, asusté a este pariente cercano, exacerbando la paranoia, y me acusaron de robo, lo cual niego rotundamente”.

Además, agradeció a sus amigos y colegas por el apoyo que le han manifestado en medio de esta situación familiar.

“Esto ha sido una verdadera tragedia para nuestra familia y espero que pueda volver a ser un asunto privado”, concluyó.

Según CNN, a la senadora la acusaron de robo con allanamiento de morada en primer grado.