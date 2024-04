Jon Bon Jovi: “Estoy orgulloso de quién y qué soy en este momento de mi vida”

Jon Bon Jovi presenta su documental biográfico 'Thank you, Goodnight: The Bon Jovi Story'

El documental está dividido en cuatro episodios que irán apareciendo en las plataformas de streaming semana tras semana. El filme está dirigido por Gotham Chopra, el mismo director que realizó el documental sobre Kobe Bryant. La historia de Jon Bon Jovi se estrena en Estados Unidos por Hulu el 26 de abril y será seguida internacionalmente desde Disney+ y por Star+ en Latinoamérica.

La docuserie contará con todos los miembros presentes y pasados de la banda, a quienes se les atribuye la unión de los géneros rock, metal y pop. En Pasadena, en el Hotel Ritz Carlton tuvimos la oportunidad de hablar con la leyenda del rock Jon Bon Jovi.

P: Hay una nueva tendencia en los documentales de contar de forma amigable la vida de los músicos, podemos esperar que este documental hable de los días más oscuros del legado de Bon Jovi, como los percances con las drogas.

JON BON JOVI (JBJ) : Estoy emocionado de haber tenido la oportunidad de trabajar con Gotham Chopra en este filme. De hecho, el documental coincide con el 40 aniversario de la banda. Yo quería documentar lo que había sucedido en mi pasado con una visión de lo que es el futuro. Una cosa que acordamos desde el primer día fue que esto no iba a ser una pieza de VH1. Que, en cualquier caso, no iba a patear y exigir: “Yo tengo la última palabra”. Gotham ha sido el director. Este documental tenía que decir la verdad y tener todos los defectos que nos acompañan para poder decir una verdad real. Así que estoy orgulloso de la película. Las cosas más profundas, oscuras y locas suceden en los episodios tres y cuatro.

P: ¿Veremos su proceso como compositor?

JBJ: Seguramente esa ha sido la magia de 40 años de carrera. A los 20, cuando conseguí un contrato discográfico, no tenía mucho sobre qué escribir y no rompía con gente como lo hacía Taylor todo el tiempo. En mi cuaderno escribía sobre el mundo que me rodeaba. Pero a medida que crecí en público, la evolución ocurrió y para crecer con tu público, creo que tienes que decir tu verdad y no pretender ser algo que no eres, así es como mejoras. En el peor de los casos, vivirás tu verdad en público.

P: Es raro que un artista mire hacia atrás en su vida y reconozca la verdad de lo que sucedió ¿ha sido la suya una vida bien aprovechada?

JBJ: Estoy orgulloso de quién y qué soy en este momento de mi vida. Lo siento, he tenido muy pocos titulares. Tuve la suerte de cumplir un sueño y poder perseguirlo, y todavía lo sigo persiguiendo. Creo que hasta ahora ha sido una vida bien aprovechada, pero es un trabajo en proceso.

P: ¿Alguna vez soñó tan grande?

JBJ: No. Ni en mis sueños más locos. Soy una persona de familia que se sigue emocionando cuando ve a su mujer acompañarle a eventos. La semana pasada fui nombrado ‘Persona del Año de MusiCare’, y yo era el chico de 18 años alucinado de tener a Paul McCartney a su izquierda y a Bruce Springsteen a su derecha. Si hubiera podido decirle a mi yo de 18 años que eso me iba a pasar a mí, nunca lo hubiera creído, no.

P: Cuando tienes una carrera tan prolífica como la suya, el cambio es inevitable. El negocio ha cambiado. ¿Cuál es su actitud hacia el cambio?

JBJ: No me he puesto nervioso. Ha habido muchos marcadores en el camino y todo ha cambiado. Hay que recordar que nacimos en una era en la que no había computadoras, ni teléfonos móviles, ni redes sociales, ni ninguna de estas cosas. En nuestro primer álbum vivíamos las cintas de cassette, poco después apareció el CD y así sucesivamente hasta el streaming de hoy. Puedo aguantar todos los golpes. He visto edificios ir y venir. He visto los cambios de nombre de las discográficas. Lo único que no ha cambiado es que sigo en el mismo sello desde hace 40 años. Estoy entusiasmado con la idea de que el próximo Bob Dylan exista gracias al streaming, a Internet, porque tienen otras vías además de la radio para darse a conocer. Aceptar los golpes es dar oportunidades a nuevos talentos que son verdaderos artistas.

P: ¿Cómo surgió la idea del documental?

JBJ: Este filme viaja hacia la oscuridad, sabiendo que hay luz tras la noche. La ambigüedad del título es también lo que nos depara el futuro a mí y a mi banda, y esa es una cuestión relacionada con la salud. Ahora estoy dando grandes pasos, enfrentándome a una situación inesperada como ha sido esta cirugía de cuerdas vocales, y aunque me está yendo muy bien y canté por primera vez en público hace poco, mientras filmamos el documental no había una respuesta definitiva a mi dolencia.

P: ¿Hubo alguien que te sorprendió al querer participar o al no querer hacerlo?

JBJ: No buscamos cabezas parlantes en este filme. Estuvimos de acuerdo en que realmente se trataba de nosotros y por lo tanto la historia debía ser contada por nosotros. Las únicas dos entrevistas muy breves son Southside Johnny y Bruce Springsteen porque fueron mis mentores y hermanos mayores y son dos íconos de Nueva Jersey. Ellos me conocieron cuando yo era un niño. Este documental es mi verdad, no hay una compañía discográfica detrás. No hay prensa. No hay exnovias. Esta no es una pieza sofisticada. No hay nada de eso.

P: Uno de los puntos fuertes de su banda es que nunca han sido realmente díscolos…

JBJ: Hay verdades de otros chicos que están en la película porque no iba a pedir que los eliminaran. Ser capaz de decir la verdad sin temor a represalias o egos heridos te hace apreciarla más. La cinta de Gotham me da algún puñetazo, y me dolió; sin embargo, lo superé porque que Richie se sentara o que Alec, desafortunadamente, no fuera entrevistado, fue muy duro para todos nosotros porque su fallecimiento fue dramático y porque era la primera vez que enfrentamos la mortalidad como banda. Uno de nosotros se fue. Era uno de los chicos.

P: ¿Por qué Gotham Chopra, el cineasta del documental de Kobe Bryant, fue elegido para la película?

JBJ: Él era mi primera y única opción. Había visto ‘Man in the Arena’ y pensé que era muy singular. Luego, cuando le entrevisté, me sentí cómodo con él.

P: La edad siempre pasa factura. ¿Es difícil para una estrella de rock luchar contra esa realidad desde una perspectiva emocional?

JBJ: Sí. No ha sido fácil. Porque la historia paralela, y ahora estoy preparado para hablar de ella, es esta cirugía vocal. Me enorgullezco de haber sido un verdadero vocalista. He cantado con Pavarotti. Sé cantar. He estudiado el oficio durante 40 años. No soy un estilista que simplemente ladra y aúlla. Sé cantar. Cuando Dios me estaba quitando mi capacidad, y no podía entender por qué, yo lo único que alguna vez me he metido en la nariz era el dedo, y no había una razón para perder la voz, pero una de mis cuerdas se estaba atrofiando. Se supone que tus cuerdas vocales deben verse tan gruesas como un pulgar. Una era tan grueso como el pulgar y otra como un meñique y ya no cantaba bien. Afortunadamente, encontré al cirujano que pudo realizar un implante innovador para reconstruir la cuerda y todavía estoy en el proceso. Todo esto lo cuento en la película. Llevo 19 meses y medio en rehabilitación. Hace una semana fue la primera vez que me desperté sin múltiples voces en mi cabeza. Fui yo. Y ese fue el mejor sentimiento. Soy un trabajo en progreso. Si consigo la última pieza de este rompecabezas, será un placer volver a trabajar.

P: ¿Qué significa para usted ser un verdadero artista? A veces la música se puede utilizar para otros fines, políticos o personales.

JBJ: La música siempre ha afectado a la cultura en general. Si vuelves a Woody Guthrie y Bob Dylan, con ‘This Land Is Your Land’ y ‘Blowing in the Wind’, ¿dónde estaría el mundo sin esas canciones o la influencia que tuvieron las canciones sociales y políticas? Culturalmente, lo que los Beatles hicieron a la cultura pop, hasta el día de hoy, ha sido irrepetible. En nuestra situación actual, los artistas tienen la oportunidad de reflejar el mundo que los rodea si así lo desean. Luego, a veces, como ha sido el caso con muchos compositores, no solo nosotros, se componen canciones que resuenan a través de fronteras, idioma, décadas, y generaciones de personas. Recibí una carta extensa, escrita a mano y de dos páginas, del presidente de Ucrania Volodímir Zelenski en la que me contaba lo que ‘It’s My Life’ ha significado para el pueblo ucraniano. Que me escriba eso, viniendo de quién viene y dónde estaba en ese momento. Me hizo darme cuenta del efecto que algunas de mis canciones han tenido en otras culturas y eso ha sido una lección de humildad. Pero eso es también lo que me convierte en fan y la razón por la que escucho a otros compositores todo el tiempo.

